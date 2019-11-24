Сульшер: "Джеймс — лучший оборонительный вингер в мире"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал своего подопечного Даниэля Джеймса "лучшим оборонительным вингером в мире".

22-летний Джеймс ярко проводит свой дебютный сезон на уровне Премьер-Лиги, сразу став одним из ключевых игроков команды Сульшера.



В 16 матчах этого сезона за "Юнайтед" 22-летний валлиец забил три гола и трижды ассистировал партнерам. Но больше всего Сульшер доволен тем, как Даниэль отрабатывает в обороне.



"Он очень хорошо анализирует свою игру и очень критичен к себе, но в правильном смысле. Его скорость и умение обыгрывать один на один — это атрибуты, которые видны с первого взгляда".



"Он, вероятно, является лучшим оборонительным лидером в мире со своей искренностью, целеустремленностью и тем, как он возвращается назад и вступает в отбор".



"Это невероятно, но это также является базой для улучшения его атакующего футбола, потому что это дает ему пространство для рывков. Так что я не удивлен, но очень им доволен", — цитирует Сульшера ESPN.