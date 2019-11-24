МЮ может ограничиться арендой одного-двух игроков в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что может отказаться от больших покупок в январе и ограничиться арендой одного-двух игроков.

Ранее этой осенью ходили слухи, что "красные дьяволы" могут уже в январе попытаться приобрести Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Эрлинга Бреута Холанда из "Ред Булл".



Однако Сульшер понимает, что такого рода игроки едва ли будут доступны посреди сезона, а тратиться на временные решения Оле Гуннар не хочет.



"Дело не в том, что мы должны потратить определенную сумму денег в январе. Дело в том, будут ли доступны игроки, которых мы считаем достаточно хорошими для нашего клуба в долгосрочной перспективе, а не только на три-четыре месяца".



"Будут ли они доступны? Вероятно, нет, потому что это январь. В январе немногие клубы согласятся продать игроков, которых они хотят сохранить".



"Возможно, нам удастся арендовать одного-двух игроков — не ради трат, а просто ради того, чтобы помочь команде. Однако наш лазарет пустеет, поэтому посмотрим", — цитирует Сульшера The Telegraph.