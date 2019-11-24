МЮ может ограничиться арендой одного-двух игроков в январе
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что может отказаться от больших покупок в январе и ограничиться арендой одного-двух игроков.
Ранее этой осенью ходили слухи, что "красные дьяволы" могут уже в январе попытаться приобрести Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Эрлинга Бреута Холанда из "Ред Булл".
Однако Сульшер понимает, что такого рода игроки едва ли будут доступны посреди сезона, а тратиться на временные решения Оле Гуннар не хочет.
"Дело не в том, что мы должны потратить определенную сумму денег в январе. Дело в том, будут ли доступны игроки, которых мы считаем достаточно хорошими для нашего клуба в долгосрочной перспективе, а не только на три-четыре месяца".
"Будут ли они доступны? Вероятно, нет, потому что это январь. В январе немногие клубы согласятся продать игроков, которых они хотят сохранить".
"Возможно, нам удастся арендовать одного-двух игроков — не ради трат, а просто ради того, чтобы помочь команде. Однако наш лазарет пустеет, поэтому посмотрим", — цитирует Сульшера The Telegraph.
24.11.2019 17:00
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