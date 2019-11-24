Моуриньо: "Мое место — здесь, у бровки"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился своей радостью от возвращения в профессию.

Моуриньо находился без работы 11 месяцев, что прошли с его увольнения из "Манчестер Юнайтед" и до подписания контракта со "шпорами" на текущей неделе.



Накануне Жозе дебютировал у руля "Тоттенхэма", а после победы 2:3 над "Вест Хэмом" рассказал о своих ощущениях.



"Признаюсь вам, сложнее всего в эти 11 месяцев мне было летом, когда я впервые не проводил предсезонную подготовку, и я со стороны смотрел за подготовкой других команд и других тренеров".



"Самое странное чувство я испытывал, когда отравлялся на стадионы и порой удивлялся, что я там вообще делаю".



"Это было странное ощущение. Мое место — здесь, у бровки. Здесь мое место. Так что сегодня я чувствую, что нахожусь на своем месте. Это моя естественная привычка".



"Был ли я чересчур эмоционален? Нет. Нервничал ли я перед матчем? Нет. Но я просто люблю это. Особенно когда у тебя получается. Выигрывать матчи — самая приятная вещь в футболе", — цитирует Моуриньо Sky Sports.