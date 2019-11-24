"Арсенал" пока не будет увольнять Эмери

"Арсенал" по-прежнему не собирается увольнять своего главного тренера Унаи Эмери.

Накануне "канониры" лишь чудом спаслись от поражения в домашнем матче против "Саутгемптона", однако ничья 2:2 оставила команду Эмери уже в восьми очках от топ-4 Премьер-Лиги — столько же и до зоны вылета.



Изданию The Independent удалось выяснить, что боссы "Арсенала" собрались, чтобы обсудить будущее Эмери, еще во время минувшего международного перерыва. Тогда было решено поддержать Унаи, и клуб не видит смысла это менять после одного матча.



Однако карт-бланш испанского специалиста не бесконечен. "Арсенал" будет готов пересмотреть ситуацию после выезда к "Вест Хэму" 9 декабря. До тех пор "канониры" также сыграют с "Норвичем" и "Брайтоном".



Руководство "Арсенала" надеется, что пара побед подряд восстановит веру игроков и болельщиков в Эмери, в противном случае клуб будет готов действовать.



Среди кандидатов, на которых "Арсенал" может обратить внимание в случае расставания с Эмери, называются ассистент "Манчестер Сити", Микель Артета, экс-рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн и бывший капитан "канониров" Патрик Виейра, ныне тренирующий "Ниццу".



Зато, как утверждает The Athletic, в скором времени от "канониров" может уйти президент сэр Чипс Кесвик, который занимает свой пост с 2013 года.



79-летний Кесвик чувствует, что в последние годы его полномочия были урезаны, и не хочет брать на себя ответственность за проблемы, которые "канониры" испытывают при Эмери.