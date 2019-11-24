Майк Райли обсудит с Венгером работу VAR в Премьер-Лиге

Глава судейского корпуса Майк Райли обсудит стандарты VAR в Премьер-Лиге с бывшим наставником "Арсенала" Арсеном Венгером, который ныне работает в ФИФА.

На прошлой неделе Венгер возглавил отдел глобального развития футбола в ФИФА. Среди прочего Арсен будет курировать технические аспекты игры, взаимодействуя с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).



Именно IFAB устанавливает правила игры и согласует регламенты работы VAR во всех странах. 3 декабря в Белфасте пройдет очередное собрание организации, и Венгер будет на нем присутствовать.



Кроме того, в рамках своей новой роли 70-летний француз проведет встречу с Райли.



"Назначение Арсена является действительно хорошей возможностью для нас поговорить с ними и повлиять на них. У меня нет сомнений, что такие переговоры состоятся", — цитирует Райли Sky Sports.