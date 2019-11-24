Майк Райли обсудит с Венгером работу VAR в Премьер-Лиге

Арсен Венгер Глава судейского корпуса Майк Райли обсудит стандарты VAR в Премьер-Лиге с бывшим наставником "Арсенала" Арсеном Венгером, который ныне работает в ФИФА.

На прошлой неделе Венгер возглавил отдел глобального развития футбола в ФИФА. Среди прочего Арсен будет курировать технические аспекты игры, взаимодействуя с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Именно IFAB устанавливает правила игры и согласует регламенты работы VAR во всех странах. 3 декабря в Белфасте пройдет очередное собрание организации, и Венгер будет на нем присутствовать.

Кроме того, в рамках своей новой роли 70-летний француз проведет встречу с Райли.

"Назначение Арсена является действительно хорошей возможностью для нас поговорить с ними и повлиять на них. У меня нет сомнений, что такие переговоры состоятся", — цитирует Райли Sky Sports.


Метки PGMO, VAR, Венгер, Райли, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 14:00

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  1. slash-lfc 24.11.2019 14:21 # slash-lfc
    Очень много спорных решений принимается против Ливерпуля: фол на Ориги, отменённый чистый гол Фирмино, непоставленные пенальти на Мане. Нужно что-то с этим делать.

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