Майк Райли обсудит с Венгером работу VAR в Премьер-Лиге
Глава судейского корпуса Майк Райли обсудит стандарты VAR в Премьер-Лиге с бывшим наставником "Арсенала" Арсеном Венгером, который ныне работает в ФИФА.
На прошлой неделе Венгер возглавил отдел глобального развития футбола в ФИФА. Среди прочего Арсен будет курировать технические аспекты игры, взаимодействуя с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
Именно IFAB устанавливает правила игры и согласует регламенты работы VAR во всех странах. 3 декабря в Белфасте пройдет очередное собрание организации, и Венгер будет на нем присутствовать.
Кроме того, в рамках своей новой роли 70-летний француз проведет встречу с Райли.
"Назначение Арсена является действительно хорошей возможностью для нас поговорить с ними и повлиять на них. У меня нет сомнений, что такие переговоры состоятся", — цитирует Райли Sky Sports.
24.11.2019 14:00
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