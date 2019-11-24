Рэшфорд: "Не можем себе позволить, чтобы топ-4 уже не изменилась"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд считает, что его команде нужно улучшить свою игру против середняков и аутсайдеров, чтобы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

По мнению Рэшфорда, его команда достойно играет против больших команд в этом сезоне. Однако с соперниками, которые закрываются возле своих ворот, у "красных дьяволов" возникают проблемы, и Маркус надеется это исправить.



"Мы не можем позволить, чтобы топ-4 уже не изменилась до конца сезона. Мы сами виноваты, что оказались в столь сложном положении в плане попадания в топ-4, но если вы посмотрите на большие матчи, то мы хорошо себя проявляем в них. Мы победили "Челси", мы победили "Лестер", мы сыграли вничью с "Арсеналом" и "Ливерпулем".



"На мой взгляд, мы должны прибавить в матчах, которые ставят перед нами другие задачи. Мы проигрывали матчи, в которых доминировали, и нам не удавалось находить свободное пространство для голов. Теперь вернулся Антони Мартиаль, и с ним мы выглядим резче. Если он останется в форме, у нас будут большие шансы добрать свои очки", — цитирует Рэшфорда The Guardian.