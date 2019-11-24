"Астон Вилла" не продаст Макгинна Грилиша в январе
Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс пообещал, что его клуб не продаст полузащитников Джона Макгинна и Джека Грилиша в январе.
Молодые звезды "вилланов" великолепно себя проявляют на уровне Премьер-Лиги, чем заинтересовали большие клубы, несмотря на подписанные ранее в этом сезоне новые контракты.
Достоверно известно, что еще минувшим летом за Грилишем охотился "Тоттенхэм", тогда как Макгинна называют целью для "Манчестер Юнайтед", однако до конца сезона как минимум переживать не о чем.
"Насчет наших игроков есть много спекуляций. Однако двое наших владельцев хотят укреплять клуб, сражаться за место в верхней половине таблицы и за место в топ-6 в перспективе нескольких лет".
"Чтобы сделать это, нужно удерживать своих лучших игроков, и у меня нет сомнений, что владельцы захотят сохранить этих игроков", — сообщил Брюс Sky Sports.
24.11.2019 12:00
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Последние комментарии:
Михажло ты на каких наркотиках???
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Странные разговоры про возможные трансферы в середине сезона игроков, которые делают погоду сейчас в своих клубах. У клубов есть свои задачи и амбиции и с чего им продавать таких игроков даже за хорошие деньги? Ладно, если речь идёт о тех, кто не получает достаточно игрового времени или недоволен чем-то, но Чиллуэл, Меддиссон, Мингз, Грилиш, Райс - это одни из главных фигур в своих клубах. С чего им рваться от туда и клубам их отпускать посреди сезона?
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Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс??? Facepalm
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