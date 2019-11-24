"Астон Вилла" не продаст Макгинна Грилиша в январе

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс пообещал, что его клуб не продаст полузащитников Джона Макгинна и Джека Грилиша в январе.

Молодые звезды "вилланов" великолепно себя проявляют на уровне Премьер-Лиги, чем заинтересовали большие клубы, несмотря на подписанные ранее в этом сезоне новые контракты.



Достоверно известно, что еще минувшим летом за Грилишем охотился "Тоттенхэм", тогда как Макгинна называют целью для "Манчестер Юнайтед", однако до конца сезона как минимум переживать не о чем.



"Насчет наших игроков есть много спекуляций. Однако двое наших владельцев хотят укреплять клуб, сражаться за место в верхней половине таблицы и за место в топ-6 в перспективе нескольких лет".



"Чтобы сделать это, нужно удерживать своих лучших игроков, и у меня нет сомнений, что владельцы захотят сохранить этих игроков", — сообщил Брюс Sky Sports.