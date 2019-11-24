Клопп объяснил, почему Салах не сыграл с "Пэлас"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающий Мохамед Салах не сыграл с "Кристал Пэлас" в субботу.
Вот уже семь недель кряду Салаха беспокоит лодыжка. Мохамед усугубил свою проблему против "Манчестер Сити" перед международным перерывом и весь матч с "Пэлас" провел на скамейке запасных.
Однако переживать не о чем, и Салах будет готов сыграть против "Наполи" в Лиге Чемпионов в следующую среду.
"С Мо все хорошо. Он не мог тренироваться девять дней. Он был в Египте, ездил домой и до вчерашнего дня тренировался на 60-70 процентов. Лишь вчера он впервые тренировался на 100 процентов".
"Мы должны были принять решение, выпускать его в старте или нет. Мы не выпустили его с первых минут, но думали выпустить его, когда забили победный (за пять минут до конца)".
"Так что сегодня он смог отдохнуть. Это хорошо. В среду он вернется", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
24.11.2019 11:50
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Не хватало его вчера, но решение всё равно правильное, даже, если бы потеряли очки с КП.
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ДА норм всё,Пусть лечится - с наполи будет необходим.
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Продать нельзя оставить!
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