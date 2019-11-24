Клопп объяснил, почему Салах не сыграл с "Пэлас"

Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающий Мохамед Салах не сыграл с "Кристал Пэлас" в субботу.

Вот уже семь недель кряду Салаха беспокоит лодыжка. Мохамед усугубил свою проблему против "Манчестер Сити" перед международным перерывом и весь матч с "Пэлас" провел на скамейке запасных.

Однако переживать не о чем, и Салах будет готов сыграть против "Наполи" в Лиге Чемпионов в следующую среду.

"С Мо все хорошо. Он не мог тренироваться девять дней. Он был в Египте, ездил домой и до вчерашнего дня тренировался на 60-70 процентов. Лишь вчера он впервые тренировался на 100 процентов".

"Мы должны были принять решение, выпускать его в старте или нет. Мы не выпустили его с первых минут, но думали выпустить его, когда забили победный (за пять минут до конца)".

"Так что сегодня он смог отдохнуть. Это хорошо. В среду он вернется", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 11:50

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  1. sausage 24.11.2019 12:37 # sausage
    Не хватало его вчера, но решение всё равно правильное, даже, если бы потеряли очки с КП.

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  2. dom1no 24.11.2019 12:11 # dom1no
    ДА норм всё,Пусть лечится - с наполи будет необходим.

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  3. liverpool1892est 24.11.2019 11:56 # liverpool1892est
    Продать нельзя оставить!

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