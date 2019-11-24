Клопп объяснил, почему Салах не сыграл с "Пэлас"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающий Мохамед Салах не сыграл с "Кристал Пэлас" в субботу.

Вот уже семь недель кряду Салаха беспокоит лодыжка. Мохамед усугубил свою проблему против "Манчестер Сити" перед международным перерывом и весь матч с "Пэлас" провел на скамейке запасных.



Однако переживать не о чем, и Салах будет готов сыграть против "Наполи" в Лиге Чемпионов в следующую среду.



"С Мо все хорошо. Он не мог тренироваться девять дней. Он был в Египте, ездил домой и до вчерашнего дня тренировался на 60-70 процентов. Лишь вчера он впервые тренировался на 100 процентов".



"Мы должны были принять решение, выпускать его в старте или нет. Мы не выпустили его с первых минут, но думали выпустить его, когда забили победный (за пять минут до конца)".



"Так что сегодня он смог отдохнуть. Это хорошо. В среду он вернется", — цитирует Клоппа Daily Mirror.