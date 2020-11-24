Стерлинг подпишет новый контракт с "Сити", если Гвардиола сделает то же самое

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не подпишет новый контракт, пока не получит гарантий относительно будущего главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Стерлинг добился заметного прогресса за 12 месяцев, что прошли с момента подписания им своего действующего контракта. Теперь клуб с "Этихад" готов сделать Рахима самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 450 тысяч фунтов в неделю.



Однако 24-летний англичанин, забивший 39 голов и отдавший 23 результативных передачи со старта прошлого сезона, не спешит связывать свое будущее с "Сити".



По информации The Sun, Стерлинг хочет гарантий того, что "Сити" сохранит Гвардиолу, от контракта которого остается всего 18 месяцев. Если каталонский тренер решит покинуть "Этихад" в конце следующего сезона, Рахим сам может задуматься о смене клуба.