Прогнозы на матч "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед"

В воскресенье, 24 ноября, в английской Премьер-Лиге будет сыгран всего один поединок, в котором "Шеффилд Юнайтед" примет на "Брамалл Лейн" "Манчестер Юнайтед". Прогнозы английских экспертов и предматчевая статистика — в традиционном материале FAPL.ru.





ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 24 ноября, 19:30



Сложно было себе представить на старте сезона, что после 12 туров "Шеффилд" будет опережать в таблице " Манчестер", и обе команды при этом будут находиться вне зоны вылета, но "клинки" действительно наплевали на все предсезонные прогнозы и совсем не похожи на новичка своей уверенностью в себе. Команда Криса Уайлдера еще не проигрывала на выезде, а в двух последних домашних матчах победила "Арсенал" и "Бернли", оставив свои ворота "сухими". Что интересно, в этих матчах "Шеффилд" и близко не прижимался к своим воротам, даже когда вел в счете, что совсем уж разбивало все стереотипы, которым наделили команду заочно. "Манчестер" не терял очки с "Шеффилдом" в эпоху Премьер-Лиги, но победы над "клинками" никогда не были для "красных дьяволов" простыми.



Ключевая статистика от Who Scored



- в семи из восьми последних матчей с участием "Шеффилда" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- в шести из семи последних выездных поединков "Манчестер Юнайтед" также сыграла ставка на ТМ 2.5 голов;

- "Манчестер" выиграл всего один из девяти последних выездных матчах в Премьер-Лиге;

- "Шеффилд" не знает поражений уже пять матчей чемпионата кряду.



Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.25 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шеффилд Юнайтед" стал сюрпризом этого сезона, и "Брамалл Лейн" наверняка предвкушает визит "Манчестер Юнайтед", набравшего всего пять очков в последних шести выездных матчах. Мало кто мог предсказать, что "клинки" будут смотреть сверху вниз на команду Сульшера в таблице в конце ноября, и я полагаю, что они сохранят разрыв в одно очко, после малорезультативной ничьей.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.25 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я освещаю эту игру на радио ВВС. "Шеффилд" в этом сезоне великолепен, но "Манчестер Юнайтед" начинает выглядеть как прогрессирующая команда, потому что Антони Мартиаль снова в хорошей форме. Я знаю, что Мартиаль подвержен спадам, но его присутствие на поле имеет большое значение для "Юнайтед", Маркус Рэшфорд и Даниэль Джеймс также выглядят очень резко. Я уже упоминал пару менеджеров, которые встречаются с бывшими командами на выходных, но в этой игре нас ждет возвращение в родной клуб игрока — Харри Магуайра. Я думаю, что Харри уедет из родного Шеффилда с очками.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Чарли Николаса: 1:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru