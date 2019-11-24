Прогнозы на матч "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед"
В воскресенье, 24 ноября, в английской Премьер-Лиге будет сыгран всего один поединок, в котором "Шеффилд Юнайтед" примет на "Брамалл Лейн" "Манчестер Юнайтед". Прогнозы английских экспертов и предматчевая статистика — в традиционном материале FAPL.ru.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 24 ноября, 19:30
Сложно было себе представить на старте сезона, что после 12 туров "Шеффилд" будет опережать в таблице " Манчестер", и обе команды при этом будут находиться вне зоны вылета, но "клинки" действительно наплевали на все предсезонные прогнозы и совсем не похожи на новичка своей уверенностью в себе. Команда Криса Уайлдера еще не проигрывала на выезде, а в двух последних домашних матчах победила "Арсенал" и "Бернли", оставив свои ворота "сухими". Что интересно, в этих матчах "Шеффилд" и близко не прижимался к своим воротам, даже когда вел в счете, что совсем уж разбивало все стереотипы, которым наделили команду заочно. "Манчестер" не терял очки с "Шеффилдом" в эпоху Премьер-Лиги, но победы над "клинками" никогда не были для "красных дьяволов" простыми.
Ключевая статистика от Who Scored
- в семи из восьми последних матчей с участием "Шеффилда" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;
- в шести из семи последних выездных поединков "Манчестер Юнайтед" также сыграла ставка на ТМ 2.5 голов;
- "Манчестер" выиграл всего один из девяти последних выездных матчах в Премьер-Лиге;
- "Шеффилд" не знает поражений уже пять матчей чемпионата кряду.
Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.25 в БК Фонбет
Майкл Оуэн (BetVictor)
"Шеффилд Юнайтед" стал сюрпризом этого сезона, и "Брамалл Лейн" наверняка предвкушает визит "Манчестер Юнайтед", набравшего всего пять очков в последних шести выездных матчах. Мало кто мог предсказать, что "клинки" будут смотреть сверху вниз на команду Сульшера в таблице в конце ноября, и я полагаю, что они сохранят разрыв в одно очко, после малорезультативной ничьей.
Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.25 в БК Фонбет
Марк Лоуренсон (ВВС)
Я освещаю эту игру на радио ВВС. "Шеффилд" в этом сезоне великолепен, но "Манчестер Юнайтед" начинает выглядеть как прогрессирующая команда, потому что Антони Мартиаль снова в хорошей форме. Я знаю, что Мартиаль подвержен спадам, но его присутствие на поле имеет большое значение для "Юнайтед", Маркус Рэшфорд и Даниэль Джеймс также выглядят очень резко. Я уже упоминал пару менеджеров, которые встречаются с бывшими командами на выходных, но в этой игре нас ждет возвращение в родной клуб игрока — Харри Магуайра. Я думаю, что Харри уедет из родного Шеффилда с очками.
Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2
Прогноз Чарли Николаса: 1:1
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
24.11.2019 09:30
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Ебать у вас тут жизнь бурлит, здоровья
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на Сити-Челси прогноза не было, какой же большой клуб этот Шеффилд:)
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всос помойки. 2:1
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Знаете, что я понял? Раньше фапл не был таким токсичным. И стал он таковым буквально из-за 5 суперзадротов, которые воспринимают футбол как войну, а фапл как поле битвы. Вот их ники:
1. Безвиз
2. Астер
3. Манситимэн
4. Онли-Ливерпуль
5. РенТВ
Забань их Михайло и фапл преватится в норм сайт абсолютно. Где люди будут обсуждать футбол. Но вообще, стоит ли говорить, что 5 из 5 мест тут занимают обиженные хохлы, которые не могут смириться с потерей Крыма и разводят полит срачи постоянно?
Причём, я думаю абсолютное большинство пользователей, будет только ЗА бана этих неадекватов неудачников. Давайте напишем Михайло на почту с просьбой о бане этих людей, вот реально?
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Клинки не проепут, тут к гадалке не ходи, очевидно.
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Окко респект. Исправились. Никаких косяков, полет отличный. В следующем сезоне сразу в июле/августе можно купить весь сезон АПЛ. Причем если жаба вас не душит, то можете поделиться с 2-3 близкими друзьями своей личкой, чтобы и они смотрели, одновременно можно с 5 устройств смотреть. Или вместе скинуться. Сопки/эйсы и прочая дичь - для откровенных бомжей и гавнарей с этого года. По матчу: Ливерпуль провёл худший матч года в плане передвижений и скорости, но в нужный момент опять класс решил. Фирмино талисман этого Ливерпуля. Лучший бразилец в нашей истории. Будет справедливо, если именно он поднимет кубок АПЛ, ссыкливая няшка Коутиньо испарилась в сезоне 13/14 в нужный момент, в конце сезона. Тогда реально заслужили Титул только Джеррард и Суарес, остальные - массовка.
В этом Ливерпуле пассажиров почти не осталось, всех морен и джанов слил Клопп. Так что спокоен и уверен в нынешнем Пуле, главное без травм. И надо бы усилить атаку на случай ЧП и травм, Шакири конечно джокер, но если не играет совсем - значит форму запустил. Из Германии Клопп вполне может вырвать одного нонейм-джокера
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