Прогнозы на матч "Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед"

Харри Магуайр В воскресенье, 24 ноября, в английской Премьер-Лиге будет сыгран всего один поединок, в котором "Шеффилд Юнайтед" примет на "Брамалл Лейн" "Манчестер Юнайтед". Прогнозы английских экспертов и предматчевая статистика — в традиционном материале FAPL.ru.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Воскресенье, 24 ноября, 19:30

Сложно было себе представить на старте сезона, что после 12 туров "Шеффилд" будет опережать в таблице " Манчестер", и обе команды при этом будут находиться вне зоны вылета, но "клинки" действительно наплевали на все предсезонные прогнозы и совсем не похожи на новичка своей уверенностью в себе. Команда Криса Уайлдера еще не проигрывала на выезде, а в двух последних домашних матчах победила "Арсенал" и "Бернли", оставив свои ворота "сухими". Что интересно, в этих матчах "Шеффилд" и близко не прижимался к своим воротам, даже когда вел в счете, что совсем уж разбивало все стереотипы, которым наделили команду заочно. "Манчестер" не терял очки с "Шеффилдом" в эпоху Премьер-Лиги, но победы над "клинками" никогда не были для "красных дьяволов" простыми.

Ключевая статистика от Who Scored

- в семи из восьми последних матчей с участием "Шеффилда" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;
- в шести из семи последних выездных поединков "Манчестер Юнайтед" также сыграла ставка на ТМ 2.5 голов;
- "Манчестер" выиграл всего один из девяти последних выездных матчах в Премьер-Лиге;
- "Шеффилд" не знает поражений уже пять матчей чемпионата кряду.

Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.25 в БК Фонбет

Майкл Оуэн (BetVictor)

"Шеффилд Юнайтед" стал сюрпризом этого сезона, и "Брамалл Лейн" наверняка предвкушает визит "Манчестер Юнайтед", набравшего всего пять очков в последних шести выездных матчах. Мало кто мог предсказать, что "клинки" будут смотреть сверху вниз на команду Сульшера в таблице в конце ноября, и я полагаю, что они сохранят разрыв в одно очко, после малорезультативной ничьей.

Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.25 в БК Фонбет

Марк Лоуренсон (ВВС)

Я освещаю эту игру на радио ВВС. "Шеффилд" в этом сезоне великолепен, но "Манчестер Юнайтед" начинает выглядеть как прогрессирующая команда, потому что Антони Мартиаль снова в хорошей форме. Я знаю, что Мартиаль подвержен спадам, но его присутствие на поле имеет большое значение для "Юнайтед", Маркус Рэшфорд и Даниэль Джеймс также выглядят очень резко. Я уже упоминал пару менеджеров, которые встречаются с бывшими командами на выходных, но в этой игре нас ждет возвращение в родной клуб игрока — Харри Магуайра. Я думаю, что Харри уедет из родного Шеффилда с очками.

Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2
Прогноз Чарли Николаса: 1:1

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 09:30

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Последние комментарии:




  1. mane 24.11.2019 10:44 # mane
    Помню как «Адвокаты дьявола» громили всех местных лалок. Эх времена

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  2. rentv 24.11.2019 10:24 # rentv
    Когда это хроникл успел стать личной сучкой Максвела?

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  3. sanchezz 24.11.2019 10:21 # sanchezz
    Нигерси ожидаемо обоссали. Марез как на тренировке раскидал пенсовских буратин

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  4. vyrentz 24.11.2019 10:17 # vyrentz
    Сегодня мы узнаем какой Юнайтед круче.

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  5. maxvel 24.11.2019 10:08 # maxvel
    Ебать у вас тут жизнь бурлит, здоровья

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  6. alexomck 24.11.2019 10:06 # alexomck
    на Сити-Челси прогноза не было, какой же большой клуб этот Шеффилд:)

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  7. frisby 24.11.2019 10:02 # frisby
    всос помойки. 2:1

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  8. rentv 24.11.2019 09:58 # rentv
    Знаете, что я понял? Раньше фапл не был таким токсичным. И стал он таковым буквально из-за 5 суперзадротов, которые воспринимают футбол как войну, а фапл как поле битвы. Вот их ники:

    1. Безвиз
    2. Астер
    3. Манситимэн
    4. Онли-Ливерпуль
    5. РенТВ


    Забань их Михайло и фапл преватится в норм сайт абсолютно. Где люди будут обсуждать футбол. Но вообще, стоит ли говорить, что 5 из 5 мест тут занимают обиженные хохлы, которые не могут смириться с потерей Крыма и разводят полит срачи постоянно?

    Причём, я думаю абсолютное большинство пользователей, будет только ЗА бана этих неадекватов неудачников. Давайте напишем Михайло на почту с просьбой о бане этих людей, вот реально?

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  9. dom1no 24.11.2019 09:52 # dom1no
    Клинки не проепут, тут к гадалке не ходи, очевидно.

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  10. mane 24.11.2019 09:46 # mane
    Окко респект. Исправились. Никаких косяков, полет отличный. В следующем сезоне сразу в июле/августе можно купить весь сезон АПЛ. Причем если жаба вас не душит, то можете поделиться с 2-3 близкими друзьями своей личкой, чтобы и они смотрели, одновременно можно с 5 устройств смотреть. Или вместе скинуться. Сопки/эйсы и прочая дичь - для откровенных бомжей и гавнарей с этого года. По матчу: Ливерпуль провёл худший матч года в плане передвижений и скорости, но в нужный момент опять класс решил. Фирмино талисман этого Ливерпуля. Лучший бразилец в нашей истории. Будет справедливо, если именно он поднимет кубок АПЛ, ссыкливая няшка Коутиньо испарилась в сезоне 13/14 в нужный момент, в конце сезона. Тогда реально заслужили Титул только Джеррард и Суарес, остальные - массовка.
    В этом Ливерпуле пассажиров почти не осталось, всех морен и джанов слил Клопп. Так что спокоен и уверен в нынешнем Пуле, главное без травм. И надо бы усилить атаку на случай ЧП и травм, Шакири конечно джокер, но если не играет совсем - значит форму запустил. Из Германии Клопп вполне может вырвать одного нонейм-джокера

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  11. keane16 24.11.2019 09:44 # keane16
    ШЮ не проиграет - это железно, но вот забьет ли хотя бы двушку? - это вопрос.

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  12. chronicle 24.11.2019 09:38 # chronicle
    Сегодняшний показатель владения Ман Сити в 46.74% сегодня является самым низким, для команды, которой управлял Пеп Гвардиола за все его 381 матч на высоком уровне.

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