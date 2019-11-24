"Юнайтед" не получит Холанда в январе

"Манчестер Юнайтед" не получит нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда в январе.

По информации Daily Mirror, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер избрал Холанда своей целью номер один на зимнее трансферное окно.



Однако надежды Сульшера воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Мольде", вероятно, будут перечеркнуты договоренностью, которая существует между "Ред Булл" и "РБ Лейпциг".



"РБ Лейпциг", флагманский клуб семейства Red Bull, обладает правом приоритетного выкупа 19-летнего норвежца по фиксированной цене в 25.7 млн. фунтов.



Ожидается, что клуб Бундеслиги воспользуется этим правом и выкупит в январе Холанда, наколотившего уже 26 мячей в этом сезоне.



Указанная цена действительна только для "РБ Лейпциг", но не для "Юнайтед", которому бы пришлось выложить близкую к 100 млн. фунтов сумму. Таким образом, Сульшеру придется отложить свои планы по приобретению Холанда до следующего лета.