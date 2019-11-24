Рой Кин: "Сити" отреагировал как чемпион"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин похвалил "Манчестер Сити" за реакцию на поражение 3:1 от "Ливерпуля".

Проиграв лидеру Премьер-Лиги перед международным перерывом, "горожане" отреагировали на этой результат победой 2:0 над "Челси" накануне вечером.



То, в какой манере "Сити" одолел команду Фрэнка Лэмпарда, произвело большое впечатление на Кина.



"Сегодня "Манчестер Сити" отреагировал как чемпион. Они не были в полном порядке, но они наказали "Челси" за их ошибки и одержали заслуженную победу. Мы увидели, каким мастерством они обладают, даже со всеми своими проблемами".



"Думаю, "Челси" недостаточно выжал из владения мячом. Фрэнк будет доволен, они не стали парковать автобус и старались атаковать, но они были наказаны, а наказывать — это то, что делают действительно хорошие команды".



"Пеп Гвардиола хотел увидеть реакцию на матч двухнедельной давности. Они обладают мастерством, огромным опытом и блестящим тренером. Думаю, им все еще больно от того поражения, но они были обязаны отреагировать. Когда они забили ответный гол сегодня, у меня не осталось сомнений, что они победят", — сообщил Кин Sky Sports.