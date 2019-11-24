"Эвертон" решает, увольнять ли Марку Силву

Марку Силва Боссы "Эвертона" решают, что как поступить с главным тренером Марку Силвой после очередного разочаровывающего результата.

Накануне на "Гудисон Парк" гостил "Норвич", который в последние недели смотрелся безнадежно, потерпел три поражения подряд и опустился на самое дно в Премьер-Лиге.

Однако "ириски" потерпели фиаско в противостоянии с "канарейкам", проиграв 0:2. Это поражение сгустило тучи над Силвой.

Как сообщает The Telegraph, сразу после матча Марку переговорил с хозяином клуба Фархадом Мошири и директорами "Эвертона", которые теперь должны принять решение.

"Эвертон" проиграл шесть из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, а в следующих девяти поединка "ирискам" предстоит сразиться с "Ливерпулем", "Лестером" (дважды), "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Манчестер Сити".


Метки Силва, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 07:00

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  1. chelsea88 24.11.2019 08:47 # chelsea88
    О, кажется я знаю кто возглавит гейклуб после Эмеришки)

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  2. puhovik-vengera 24.11.2019 07:40 # puhovik-vengera
    Он еще не уволен?
    Ириски конечно похлеще терпилы чем аснлц

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