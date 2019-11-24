Гвардиола опасается, что Агуэро выбыл надолго
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что его команда может надолго потерять нападающего Серхио Агуэро с травмой.
В субботу "горожане" одержали важную победу над "Челси" со счетом 2:1, однако этот результат был омрачен травмой Агуэро, который в концовке сразу показал, что не может продолжать игру. Теперь Гвардиола опасается худшего.
"Завтра мы осмотрим Агуэро. Он выглядит скверно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
Также каталонский тренер прокомментировал игру, отдав должное сопернику.
"Мы победили невероятную команду топ-уровня. В последние 20 лет "Челси" был великолепен".
"Фрэнк (Лэмпард) — тренер, которому не занимать смелости. Я сужу о тренерах по смелости, с которой они играют. У "Челси" это есть. У них великолепная команда. Это была замечательная победа для нас", — добавил Гвардиола.
24.11.2019 00:05
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Последние комментарии:
да агуэро твердый конь
быстро подлечат
но форму потеряет.
а тут и маур из-за угла машет
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верим
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