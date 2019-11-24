Гвардиола опасается, что Агуэро выбыл надолго

Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что его команда может надолго потерять нападающего Серхио Агуэро с травмой.

В субботу "горожане" одержали важную победу над "Челси" со счетом 2:1, однако этот результат был омрачен травмой Агуэро, который в концовке сразу показал, что не может продолжать игру. Теперь Гвардиола опасается худшего.

"Завтра мы осмотрим Агуэро. Он выглядит скверно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.

Также каталонский тренер прокомментировал игру, отдав должное сопернику.

"Мы победили невероятную команду топ-уровня. В последние 20 лет "Челси" был великолепен".

"Фрэнк (Лэмпард) — тренер, которому не занимать смелости. Я сужу о тренерах по смелости, с которой они играют. У "Челси" это есть. У них великолепная команда. Это была замечательная победа для нас", — добавил Гвардиола.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2019 00:05

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  1. superperez101 24.11.2019 01:15 # superperez101
    да агуэро твердый конь
    быстро подлечат
    но форму потеряет.
    а тут и маур из-за угла машет

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  2. kos9k 24.11.2019 01:01 # kos9k
    верим

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