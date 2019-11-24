Гвардиола опасается, что Агуэро выбыл надолго

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что его команда может надолго потерять нападающего Серхио Агуэро с травмой.

В субботу "горожане" одержали важную победу над "Челси" со счетом 2:1, однако этот результат был омрачен травмой Агуэро, который в концовке сразу показал, что не может продолжать игру. Теперь Гвардиола опасается худшего.



"Завтра мы осмотрим Агуэро. Он выглядит скверно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.



Также каталонский тренер прокомментировал игру, отдав должное сопернику.



"Мы победили невероятную команду топ-уровня. В последние 20 лет "Челси" был великолепен".



"Фрэнк (Лэмпард) — тренер, которому не занимать смелости. Я сужу о тренерах по смелости, с которой они играют. У "Челси" это есть. У них великолепная команда. Это была замечательная победа для нас", — добавил Гвардиола.