Моутиньо заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутиньо заключил со своим клубом новый контракт до 2022 года.

Моутиньо и по сей день остается ключевой фигурой команды Нуну Эшпириту Санту с момента своего перехода из "Монако" летом 2018, когда "волки" готовились к своему первому после возвращения сезону в Премьер-Лиге.



В своем дебютном английском сезоне Моутиньо был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков "Вулверхэмптона". В этой кампании Жоау по-прежнему очень хорош, отметившись уже семь результативными передачами.



Спустя считанные часы после победного для "волков" матча против "Борнмута" (1:2), в котором он отметился результативным ударом со штрафного, 32-летний португалец заключил новую сделку и теперь сможет остаться на "Молинью" до 2022 года.