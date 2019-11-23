Клопп: "Ливерпуль" не может быть всегда великолепен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не беспокоит невзрачная игра своей команды в победном матче против "Кристал Пэлас".

Вернувшись после международного перерыва, "красные" провели весьма невыразительный матч, но при этом уезжают с "Селхерст Парк" с победой благодаря голам Садио Мане и Роберто Фирмино — 1:2.



Три набранных очка — это самое важное для Клоппа в такого рода матче. По словам Юрген, "Ливерпуль" не может быть всегда великолепен.



"Я сказал это почти каждому и даже их собакам: главное испытание заключается в том, что игроки возвращаются из множества разных национальных команд".



"Сегодня у меня нет проблем с тем, что мы не были великолепны, потому что в такого рода матче ты просто должен быть уверен, что готов сражаться за результат, и мы делали это с первой минуты".



"Могли ли мы сыграть лучше? Да, могли. Но у нас на поле были игроки, которые в четверг утром все еще летели из Абу-Даби, где играла сборная Бразилии. Это не слишком круто".



"В таких условиях тебе никогда не гарантированы очки на поле "Кристал Пэлас". Так что победить здесь — это приятное ощущение".



"Не знаю, что скажут люди, но 37 очков после 13 матчей — это исключительный результат, и его невозможно достичь, играя только великолепные матчи. У нас была пара по-настоящему великолепных матчей, однако нужно выигрывать и другие. Мы здесь не для того, чтобы отправлять какое-либо послание, мы здесь ради результата", — цитирует Клоппа Sky Sports.