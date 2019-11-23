"Сити" победил "Челси" и поднялся на третье место

"Челси" прервал свою серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Манчестер Сити" — 2:1.

В старте у "горожан" можно было наблюдать сразу пять перестановок относительно поражения 3:1 от "Ливерпуля" перед международным перерывом. Вернулись в команду Эдерсон, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Давид Сильва и Рияд Махрез.



Два изменения сделал наставник "синих" Фрэнк Лэмпард, выпустив Сесара Аспиликуэту с Жоржиньо вместо Риса Джеймса с Мейсоном Маунтом.



В начале матча команды обменялись опаснейшими ударами, но и Кевин Де Брюйне, и Виллиан слегка не попали в ворота.



Моментом Виллиана гости не ограничились, принявшись оказывать ощутимое давление. "Сити" слишком многое позволял своему сопернику и на 21-й минуте был за это наказан. Жоржиньо выполнил заброс вперед на рывок Нголо Канте, который выстоял в борьбе с Менди и послал мяч в ворота — 0:1.



Однако гости вели в счете недолго. На 29-й минуте Жоржиньо потерял мяч в центральном круге, позволив хозяевам организовать контратаку, в завершении которой Кевин Де Брюйне усадил несчастного Жоржиньо на пятую точку на подступах к штрафной и пробил с рикошетом от ноги Курта Зума — 1:1.



Теперь уже инициатива перешла к "горожанам". На 36-й минуте Махрез начал смещаться с правого фланга в штрафную, просочившись меж Матео Ковачича с Эмерсоном Палмери и пробив между ногу Фикайо Томори — 2:1.



Под занавес тайма "Челси" едва не пропустил еще раз. Кепа Аррисабалага выбил мяч от своих ворот прямо на Серхио Агуэро, и тот поспешил нанести удар — перекладина!



Во втором тайме "синие" не баловали своих фанатов опасными моментами и были вынуждены много обороняться — "Сити" охотно атаковал, постоянно держа Кепу и его защитников в напряжении.



В концовке "горожане" предпочли сыграть надежно. Гости не имели реальных моментов, чтобы избежать поражения, не считая неплохого удара Маунта со штрафного. Когда уже шло компенсированное время, Рахим Стерлинг ударом с отскоком от газона пробил руки Кепы, но благодаря VAR гол был отменен.



"Сити" реабилитировался за поражение в гостях у "Ливерпуля" и, одержав эту волевую победу, обошел "Челси" в турнирной таблице. "Синие" не должны печалиться — они показали вполне достойную игру.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче