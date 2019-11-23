"Сити" победил "Челси" и поднялся на третье место
"Челси" прервал свою серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Манчестер Сити" — 2:1.
В старте у "горожан" можно было наблюдать сразу пять перестановок относительно поражения 3:1 от "Ливерпуля" перед международным перерывом. Вернулись в команду Эдерсон, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Давид Сильва и Рияд Махрез.
Два изменения сделал наставник "синих" Фрэнк Лэмпард, выпустив Сесара Аспиликуэту с Жоржиньо вместо Риса Джеймса с Мейсоном Маунтом.
В начале матча команды обменялись опаснейшими ударами, но и Кевин Де Брюйне, и Виллиан слегка не попали в ворота.
Моментом Виллиана гости не ограничились, принявшись оказывать ощутимое давление. "Сити" слишком многое позволял своему сопернику и на 21-й минуте был за это наказан. Жоржиньо выполнил заброс вперед на рывок Нголо Канте, который выстоял в борьбе с Менди и послал мяч в ворота — 0:1.
Однако гости вели в счете недолго. На 29-й минуте Жоржиньо потерял мяч в центральном круге, позволив хозяевам организовать контратаку, в завершении которой Кевин Де Брюйне усадил несчастного Жоржиньо на пятую точку на подступах к штрафной и пробил с рикошетом от ноги Курта Зума — 1:1.
Теперь уже инициатива перешла к "горожанам". На 36-й минуте Махрез начал смещаться с правого фланга в штрафную, просочившись меж Матео Ковачича с Эмерсоном Палмери и пробив между ногу Фикайо Томори — 2:1.
Под занавес тайма "Челси" едва не пропустил еще раз. Кепа Аррисабалага выбил мяч от своих ворот прямо на Серхио Агуэро, и тот поспешил нанести удар — перекладина!
Во втором тайме "синие" не баловали своих фанатов опасными моментами и были вынуждены много обороняться — "Сити" охотно атаковал, постоянно держа Кепу и его защитников в напряжении.
В концовке "горожане" предпочли сыграть надежно. Гости не имели реальных моментов, чтобы избежать поражения, не считая неплохого удара Маунта со штрафного. Когда уже шло компенсированное время, Рахим Стерлинг ударом с отскоком от газона пробил руки Кепы, но благодаря VAR гол был отменен.
"Сити" реабилитировался за поражение в гостях у "Ливерпуля" и, одержав эту волевую победу, обошел "Челси" в турнирной таблице. "Синие" не должны печалиться — они показали вполне достойную игру.
"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче
23.11.2019 22:25
Просмотров: 2851
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Самый невнятный матч что я смотрел в этом сезоне, Ситюти весь второй тайм тянули время, То фолами или травмированные лежали по 2 минуты, но судья добавил каких то 4 минуты, даже баллбои...
Челси никак не заслужил победу, не было ни острых атак, фланги пустовали, защитники и вратарь перепасовывались между собой, Виллиан при получении мяча тут же уходил назад и пасовал на Зума, худший матч у Жоржинью, нахватало ни скорости ни задумки, ничего, Эмерсон, Пулишич вообще не о чем были сегодня, отмечу Зума, Аспи, Канте в целом они хорошо справлялись и держали своих игроков(Агуэро, Стерлинг) до Абрахама вообще мяч не доходил...
Слабые позиции в команде ЛЗ,ПП, ну ещё один ЦЗ с пасом и умеющий делать разрезающие подачи на дистанции...
Поражение не расстроила, но с таким поломанным Сити могли бы взять ничью, или даже победить если бы защитники и вратарь сыграли бы хотя бы на 4 ку, у Эмерсона и Жорж ошибки на уровне казахской лиги, а Кепа с дальных вообще не спасает
(ответить)
Лампарду стоило сменить Жординью сразу с первого косяка, из-за его косяков старики проиграли
(ответить)
А твою помойку сегодня ебал Пэлас, нанеся 16 ударов по воротам против 12. Ливер чудом увез три очка, благодаря бревнам в атаке у КП, которые не реализовали два выхода 1в1.
Челси вынес этот пэлас в одну калитку дав тем лишь три раза пробить по воротам и один раз в створ.
Источник: http://fapl.ru/posts/74877/?c=1#c7028284
Поясните этому долбаебу, что ЛФК первый с 12 победами и 1 ничьей.
А то Калич до сих пор не может нарадоваться тому, что обыграли Пэлас.
Но забывает, что ЛФК отъебал и Пэлас и Членси и Лестер ( который ебал пенсов )
Шестерка лютый долбаеб конечно.
(ответить)
У пенсов, кстати, сегодня новый повод для гордости - Заа пару раз обыграл Трента!
(ответить)
Три набранных очка — это самое важное для Клоппа в такого рода матче. По словам Юрген, "Ливерпуль" не может быть всегда великолепен.
"Я сказал это почти каждому и даже их собакам:
Источник: http://fapl.ru/posts/74878/
Благородный Герр Клопп даже пинсов предупредил, но те умудрились обосраться...
(ответить)
Очевидно, не один пинс кроме Артурика не смог достойно ответить на свои кукареки.
Ну шестерки и терпилы ж конечно пинсы.
(ответить)
Бля, будит смищно и позор если ЛФК не обыграет сити с такой защитой...(с) пинсы
Защита в сегодняшнем матче
Канселу Стоунз Ферна Менди
Не было Сильвы
Травмировался Родри во втором тайме и Сильва.
Пачиму не обыграли, братишки?
Где ваши суператпкующие топари то?
(ответить)
Членси гавно еврейская!М сити мача арабская ! Выскочки сделаны из говна и мачи
(ответить)
Реал там оказца ебут, ах ах ах.
(ответить)
23.11.2019 22:48 #
thegodfather
Допустим я топлю за Челси с 2006 года. Следовательно об этом я могу говорить. Я не хвастаюсь чемпиком 1955 года.
Это разные вещи. Вы же вспоминаете те титулы, которые не видели и вовсе
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/74877/?c=1#c7028226
Родился в 2005, топит за Челси с 2006. Ох уж эти фанаты Щ0льсбери с детства...
(ответить)
проиграл челси, а горят скаузеры, да чтож ты будешь делать
(ответить)
Достойно сыграли.
(ответить)
Ну а по факту Челси так и не смог до сих пор что-либо противопоставить какому-нибудь нормальному клубу, с кем придётся бороться за место в ЛЧ. Как они скатали ничейку с Лестером, для меня до сих пор загадка.
(ответить)
с недавнего времени, матч со Шпорами. Вот там, думаю, Френк уже вырвет долгожданную победу у топ-клуба.
Источник: http://fapl.ru/posts/74877/?c=1
Значит когда шпоры вышли в финал ЛЧ и Ливерпуль их обыграл, то это ппц ржач, какие - то шпоры обыграли, кричали пенсы...
А если их Челси обыграет, то шпоры безусловно станут топ клубом!
(ответить)
На Сити ссать не бросим.
3 Манчестер Сити 13 28
(ответить)
23.11.2019 22:41 #
ry-l
Был бы счёт 5-0 если бы не судьи и вар.
Источник: http://fapl.ru/posts/74877/?c=1#c7028116
Ты че, совсем долбаеб? Кто счет в матче открыл, даун?
Гуляй, жертва аборта
Источник: http://fapl.ru/posts/74877/?c=1#c7028226
Кек. Ну был бы 5-1, большая разница?))
(ответить)
На самом деле пенсы должны были выигрывать, они же чемпики и у них есть Джеймс. Преимущество во владении в 7% и дежурный комплимент от Гвардиолы не оставляет в этом никаких сомнений. И вообще непонятно, почему они до сих пор не на первом месте?
(ответить)
Ну теперь в АПЛ три матча комфортных будет, а потом не менее принципиальный, с недавнего времени, матч со Шпорами. Вот там, думаю, Френк уже вырвет долгожданную победу у топ-клуба.
(ответить)
Сегодняшний показатель владения Ман Сити в 46.74% сегодня является самым низким, для команды, которой управлял Пеп Гвардиола за все его 381 матч на высоком уровне.
(ответить)
Чёт как-то даже жалко одно Киевское дитятко, которое правда верило в победу своей команды ;(
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий