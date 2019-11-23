Фабиньо дисквалифицирован на матч с "Брайтоном"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в следующий уикенд.

Еще в прошлом месяце над Фабиньо нависла угроза одноматчевой дисквалификации из-за перебора желтых карточек. Главный тренер "красных" Юрген Клопп даже был вынужден поберечь подопечного против "Астон Виллы", чтобы бразилец гарантированно сыграл против "Манчестер Сити".



Ход Клоппа себя оправдал, потому что Фабиньо сыграл против "Сити" блестяще и даже забил гол. А вот свою пятую желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги 26-летний полузащитник получил только сегодня — в победном матче против "Кристал Пэлас" (1:2).



Таким образом, домашнюю встречу против "Брайтона" 30 ноября "Ливерпуль" проведет без Фабиньо, который благодаря своей дисквалификации получит передышку между матчем с "Наполи" в Лиге Чемпионов и дерби с "Эвертоном" в Премьер-Лиге.