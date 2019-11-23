"Арсенал" спас очко благодаря Лакасетту

Александр Лакасетт Дубль Александра Лакасетта позволил "Арсеналу" спасти ничью в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 1:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Лестера" в стартовом составе "канониров" появились Сократис Папастатопулос и Киран Тирни, заменив Роба Холдинга и Сеада Колашинаца.

У "святых" Райан Бертран, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Майкл Обафеми заменили Янника Вестергора, Ориоля Ромеу и Муссу Дженепо.

Матч начался с опасного, но неточного удара Стюарта Армстронга с дистанции уже на первой минуте.

А на восьмой минуте "Саутгемптон" создал еще один острый момент и открыл счет. После неожиданно быстрого розыгрыша стандарта Данни Ингс ворвался в штрафную и пробил с отскоком от ближней штанги — 0:1.

У "Арсенал" совершенно не клеилась игра впереди, однако первый же момент хозяев обернулся ответным голом. На 18-й минуте Александр Лакасетт сыграл на добивании после заблокированного защитником удара Пьер-Эмерика Обамеянга из центра штрафной — 1:1.

Гол Лакасетта оказался единичной вспышкой, потому что "канониры" продолжили играть уныло. На перерыва публика "Эмирейтс" провожала игроков гулом негодования.

Во втором тайме "канониры" прибавили, но по-прежнему допускали провалы в обороне — редко, но метко. Например, на 68-й минуте, когда Тирни схватил Ингса за футболку в своей штрафной. VAR подтвердила назначение пенальти, и хотя Бернд Лено отразил удар Уорд-Проуза с 11-метровой отметки, сам же Джеймс сыграл на добивании — 1:2.

Все шло к победе гостей, однако на шестой компенсированной минуте Лакасетт принял прострел партнера на дальней штанге и вторым касанием поразил ворота — 2:2.

"Арсенал" чудом избежал поражения, но едва ли может занести в себе актив это набранное очко. Серия "канониров" без побед в Премьер-Лиге продолжается и теперь насчитывает уже пять матчей.

"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 20:05

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Последние комментарии:




  1. weorlfc 23.11.2019 20:19 # weorlfc
    Миха норм заголовок для сбора гунеров

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  2. chelsea88 23.11.2019 20:16 # chelsea88
    Кто смотрел матч пидopoв? Почему им столько минут добавили что аж Лалказетт забил.

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  3. shinigami 23.11.2019 20:15 # shinigami
    Жаль Саут, надеюсь выживут.

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  4. mancunia-planet 23.11.2019 20:13 # mancunia-planet
    Смотрел до пенальти матч, т.к. ставка была тб 2,5. Сами виноваты, столько моментов угробить надо же. Да и у святых полно голевых ситуаций было. Оборона обеих команд гавно. Этот епучий грек-инвалид Попавступорос вообще не футболист, проходной двор. Кучерявый пенс давно сдулся. Балерина так вообще перестал развиваться, ниочём. Очень слаб Арсенал. Полузащита тоже не огонь, мягко говоря.

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  5. invincible141ars 23.11.2019 20:12 # invincible141ars
    И снова Михаил с его эпичными заголовками

    Но всё же,игра Арсенала - это позор.Притом каждая позиция в основе ужасна. Такого дерьма не было даже в последнем сезоне Венгера
    Тренеришка аут

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  6. wengerrrro 23.11.2019 20:10 # wengerrrro
    олени что те что те, тупой саут ппц

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  7. denk 23.11.2019 20:10 # denk
    пора уже тренера менять

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  8. animadora 23.11.2019 20:10 # animadora
    ЧЬЁ ОЧКО?

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  9. wolfsmensch 23.11.2019 20:09 # wolfsmensch
    6ля, "святых" жалко(
    21 удар по воротам канониров. во что блин играет Арсенал?

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  10. chelsea88 23.11.2019 20:08 # chelsea88
    Уже месяц без побед))
    Гейклуб самый бесхарактерный клуб Англии)

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  11. reams 23.11.2019 20:07 # reams
    ожидаемо, в этом сезоне не было ни матча, где судья бы не накосячил против Арсенала, это пздц какой-то

    постоянная игра вопреки уже заебала, лучше б как некоторые играли бы благодаря

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