"Арсенал" спас очко благодаря Лакасетту

Дубль Александра Лакасетта позволил "Арсеналу" спасти ничью в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 1:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Лестера" в стартовом составе "канониров" появились Сократис Папастатопулос и Киран Тирни, заменив Роба Холдинга и Сеада Колашинаца.



У "святых" Райан Бертран, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Майкл Обафеми заменили Янника Вестергора, Ориоля Ромеу и Муссу Дженепо.



Матч начался с опасного, но неточного удара Стюарта Армстронга с дистанции уже на первой минуте.



А на восьмой минуте "Саутгемптон" создал еще один острый момент и открыл счет. После неожиданно быстрого розыгрыша стандарта Данни Ингс ворвался в штрафную и пробил с отскоком от ближней штанги — 0:1.



У "Арсенал" совершенно не клеилась игра впереди, однако первый же момент хозяев обернулся ответным голом. На 18-й минуте Александр Лакасетт сыграл на добивании после заблокированного защитником удара Пьер-Эмерика Обамеянга из центра штрафной — 1:1.



Гол Лакасетта оказался единичной вспышкой, потому что "канониры" продолжили играть уныло. На перерыва публика "Эмирейтс" провожала игроков гулом негодования.



Во втором тайме "канониры" прибавили, но по-прежнему допускали провалы в обороне — редко, но метко. Например, на 68-й минуте, когда Тирни схватил Ингса за футболку в своей штрафной. VAR подтвердила назначение пенальти, и хотя Бернд Лено отразил удар Уорд-Проуза с 11-метровой отметки, сам же Джеймс сыграл на добивании — 1:2.



Все шло к победе гостей, однако на шестой компенсированной минуте Лакасетт принял прострел партнера на дальней штанге и вторым касанием поразил ворота — 2:2.



"Арсенал" чудом избежал поражения, но едва ли может занести в себе актив это набранное очко. Серия "канониров" без побед в Премьер-Лиге продолжается и теперь насчитывает уже пять матчей.



"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче