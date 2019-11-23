"Арсенал" спас очко благодаря Лакасетту
Дубль Александра Лакасетта позволил "Арсеналу" спасти ничью в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 1:1.
По сравнению с поражением 2:0 от "Лестера" в стартовом составе "канониров" появились Сократис Папастатопулос и Киран Тирни, заменив Роба Холдинга и Сеада Колашинаца.
У "святых" Райан Бертран, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Майкл Обафеми заменили Янника Вестергора, Ориоля Ромеу и Муссу Дженепо.
Матч начался с опасного, но неточного удара Стюарта Армстронга с дистанции уже на первой минуте.
А на восьмой минуте "Саутгемптон" создал еще один острый момент и открыл счет. После неожиданно быстрого розыгрыша стандарта Данни Ингс ворвался в штрафную и пробил с отскоком от ближней штанги — 0:1.
У "Арсенал" совершенно не клеилась игра впереди, однако первый же момент хозяев обернулся ответным голом. На 18-й минуте Александр Лакасетт сыграл на добивании после заблокированного защитником удара Пьер-Эмерика Обамеянга из центра штрафной — 1:1.
Гол Лакасетта оказался единичной вспышкой, потому что "канониры" продолжили играть уныло. На перерыва публика "Эмирейтс" провожала игроков гулом негодования.
Во втором тайме "канониры" прибавили, но по-прежнему допускали провалы в обороне — редко, но метко. Например, на 68-й минуте, когда Тирни схватил Ингса за футболку в своей штрафной. VAR подтвердила назначение пенальти, и хотя Бернд Лено отразил удар Уорд-Проуза с 11-метровой отметки, сам же Джеймс сыграл на добивании — 1:2.
Все шло к победе гостей, однако на шестой компенсированной минуте Лакасетт принял прострел партнера на дальней штанге и вторым касанием поразил ворота — 2:2.
"Арсенал" чудом избежал поражения, но едва ли может занести в себе актив это набранное очко. Серия "канониров" без побед в Премьер-Лиге продолжается и теперь насчитывает уже пять матчей.
"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче
23.11.2019 20:05
Просмотров: 661
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Миха норм заголовок для сбора гунеров
(ответить)
Кто смотрел матч пидopoв? Почему им столько минут добавили что аж Лалказетт забил.
(ответить)
Жаль Саут, надеюсь выживут.
(ответить)
Смотрел до пенальти матч, т.к. ставка была тб 2,5. Сами виноваты, столько моментов угробить надо же. Да и у святых полно голевых ситуаций было. Оборона обеих команд гавно. Этот епучий грек-инвалид Попавступорос вообще не футболист, проходной двор. Кучерявый пенс давно сдулся. Балерина так вообще перестал развиваться, ниочём. Очень слаб Арсенал. Полузащита тоже не огонь, мягко говоря.
(ответить)
И снова Михаил с его эпичными заголовками
Но всё же,игра Арсенала - это позор.Притом каждая позиция в основе ужасна. Такого дерьма не было даже в последнем сезоне Венгера
Тренеришка аут
(ответить)
олени что те что те, тупой саут ппц
(ответить)
пора уже тренера менять
(ответить)
ЧЬЁ ОЧКО?
(ответить)
6ля, "святых" жалко(
21 удар по воротам канониров. во что блин играет Арсенал?
(ответить)
Уже месяц без побед))
Гейклуб самый бесхарактерный клуб Англии)
(ответить)
ожидаемо, в этом сезоне не было ни матча, где судья бы не накосячил против Арсенала, это пздц какой-то
постоянная игра вопреки уже заебала, лучше б как некоторые играли бы благодаря
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий