"Ливерпуль" вырвал победу у "Пэлас" при неважной игре
Несмотря на весьма посредственный футбол, "Ливерпуль" смог вырвать победу в гостях у "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.
Стартовый состав "орлов" не изменился относительно поражения 2:0 от "Челси".
Мохамед Салах не успел полностью залечить свою лодыжку, а потому переместился в запас "красных". Его место в команде занял Алекс Окслейд-Чемберлен.
В первом тайме игроки гостевой команды были похожи на сонных мух, ни разу не пробив в створ.
"Пэлас" почувствовал, что против такого соперника можно играть и начал пристреливаться. В концовке тайма хозяев результативно разыграли угловой, однако гол Джеймса Томкинса был отменен системой VAR из-за фола Джордана Айю на Деяне Ловрене.
А вот второй тайм "Ливерпуль" начал с гола. Садио Мане принял передачу в районе 11-метровой отметки и, не опуская мяч на землю, пробил с отскоком от обеих штанг — 0:1.
Открыв счет, "красные" не успокоились, а продолжили искать второй гол, однако "Пэлас" выдержал это давление и со временем осмелел — истекающее время подгоняло "орлов" вперед.
"Орлы" заметно прибавили в концовке и на 82-й минуте сравняли счет. Андрос Таунсенд сделал хитрую передачу поперек штрафной на Уилфрида Заху, который развернулся и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.
Однако равновесие в счете сохранялось недолго, потому что уже на 85-й минуте Роберто Фирмино поразил цель с линии вратарской после удачного отскока из гущи игроков — 1:2.
Хозяева все же могли избежать поражения, но Заха, брошенный защитниками в штрафной в компенсированное время, из убойной позиции пробил выше.
"Ливерпуль" провел один из своих худших матчей в сезоне по качеству игры, однако нужный результат все равно был достигнут.
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче
23.11.2019 19:55
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Последние комментарии:
А когда-то скузня называла такие победы мю отскоками лютыми, сейчас бы по носу щёлкнуть лицемеров, да жалко. С победой
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Вопрос такой где безвиз? 1)Боится говорить во время матча лфк 2)У него смена официантом 3)Очень боится что опять будет 60си?
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“These boys are f*cking mentality giants”
These players - they just never give up. What Klopp has created here is very special.
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ЛФК достаточно плохо для себя сыграл в первом тайме, ещё и с системой VAR там было всё не так однозначно. Фланги с ТАА и Робертсоном не были козырями в атаке и не всегда справлялись в защите, где на уровне был один только Ван Дейк сегодня. Ловрен и Окс выглядели слабовато, Хендо снова большинство пасов назад и в общем мало движения. Оба гола что называется, "затолкали", а замены снова не усилили игру. Пока очки добываются при помощи командной уверенности и отчасти фортуны, посмотрим что будет дальше.
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Чемпионская игра
Юнва
На классе
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вот это я понимаю норм день начался с победы Короливеров
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Статистика Ливерпоола поражает воображение каеш. Игра испортилась немножк
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Там показывают матчи с шестинольси
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https://sun1-19.userapi.com/c857536/v857536409/100ae7/2ka8EQkSTmo.jpg
в голос))
(ответить)
ПРОСТО ТОПАРИ ЛЮТЫЕ ЕБАНАРОТ
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Ливерпуль на троне
остальные на страпоне
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"реамс" одним постом сжег портовых и пенса
Поразительно
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Ментальпуль.
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Билли-шмилли самый толковый пенс. Остальные - пробники
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Бля у Мочастера на стадике норм треки
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Желаю нашим конкурентам разгромной победы над лондонскими чушками! Чтобы местным мразям было неповадно раскрывать свои е6учие рты.
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23.11.2019 19:41 #
tyhonovecky
Упхахахахпха сосать хуесосы)))
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(ответить)
С победой!!!Солидно,спокойно и по чемпионски!После перерыва всегда непросто,но команда очень уверена в себе!Короли Европы уверенно набрали чемпионский ход.
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23.11.2019 18:03 #
dom1no
Арсенал соснет и проглотит- скриньте
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Источник: http://fapl.ru/posts/74855/?c=1#c7026894
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Может красивая игра Челсов и горячий кофе, разбавит этот холодный и унылый вечер.
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