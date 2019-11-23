"Ливерпуль" вырвал победу у "Пэлас" при неважной игре

Садио Мане Несмотря на весьма посредственный футбол, "Ливерпуль" смог вырвать победу в гостях у "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно поражения 2:0 от "Челси".

Мохамед Салах не успел полностью залечить свою лодыжку, а потому переместился в запас "красных". Его место в команде занял Алекс Окслейд-Чемберлен.

В первом тайме игроки гостевой команды были похожи на сонных мух, ни разу не пробив в створ.

"Пэлас" почувствовал, что против такого соперника можно играть и начал пристреливаться. В концовке тайма хозяев результативно разыграли угловой, однако гол Джеймса Томкинса был отменен системой VAR из-за фола Джордана Айю на Деяне Ловрене.

А вот второй тайм "Ливерпуль" начал с гола. Садио Мане принял передачу в районе 11-метровой отметки и, не опуская мяч на землю, пробил с отскоком от обеих штанг — 0:1.

Открыв счет, "красные" не успокоились, а продолжили искать второй гол, однако "Пэлас" выдержал это давление и со временем осмелел — истекающее время подгоняло "орлов" вперед.

"Орлы" заметно прибавили в концовке и на 82-й минуте сравняли счет. Андрос Таунсенд сделал хитрую передачу поперек штрафной на Уилфрида Заху, который развернулся и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.

Однако равновесие в счете сохранялось недолго, потому что уже на 85-й минуте Роберто Фирмино поразил цель с линии вратарской после удачного отскока из гущи игроков — 1:2.

Хозяева все же могли избежать поражения, но Заха, брошенный защитниками в штрафной в компенсированное время, из убойной позиции пробил выше.

"Ливерпуль" провел один из своих худших матчей в сезоне по качеству игры, однако нужный результат все равно был достигнут.

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. keane16 23.11.2019 20:16 # keane16
    А когда-то скузня называла такие победы мю отскоками лютыми, сейчас бы по носу щёлкнуть лицемеров, да жалко. С победой

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  2. weorlfc 23.11.2019 20:16 # weorlfc
    Вопрос такой где безвиз? 1)Боится говорить во время матча лфк 2)У него смена официантом 3)Очень боится что опять будет 60си?

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  3. slash-lfc 23.11.2019 20:16 # slash-lfc
    “These boys are f*cking mentality giants”

    These players - they just never give up. What Klopp has created here is very special.

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  4. redspool 23.11.2019 20:15 # redspool
    ЛФК достаточно плохо для себя сыграл в первом тайме, ещё и с системой VAR там было всё не так однозначно. Фланги с ТАА и Робертсоном не были козырями в атаке и не всегда справлялись в защите, где на уровне был один только Ван Дейк сегодня. Ловрен и Окс выглядели слабовато, Хендо снова большинство пасов назад и в общем мало движения. Оба гола что называется, "затолкали", а замены снова не усилили игру. Пока очки добываются при помощи командной уверенности и отчасти фортуны, посмотрим что будет дальше.

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  5. keane16 23.11.2019 20:14 # keane16
    Чемпионская игра
    Юнва
    На классе

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  6. hammersmith 23.11.2019 20:14 # hammersmith
    вот это я понимаю норм день начался с победы Короливеров

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  7. mane 23.11.2019 20:13 # mane
    Статистика Ливерпоола поражает воображение каеш. Игра испортилась немножк

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  8. mikkiynwa 23.11.2019 20:13 # mikkiynwa
    Там показывают матчи с шестинольси

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  9. kos9k 23.11.2019 20:12 # kos9k
    https://sun1-19.userapi.com/c857536/v857536409/100ae7/2ka8EQkSTmo.jpg

    в голос))

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  10. hammersmith 23.11.2019 20:11 # hammersmith
    ПРОСТО ТОПАРИ ЛЮТЫЕ ЕБАНАРОТ

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  11. liverpo0ol 23.11.2019 20:11 # liverpo0ol
    Ливерпуль на троне
    остальные на страпоне

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  12. staryi-eblan 23.11.2019 20:11 # staryi-eblan
    "реамс" одним постом сжег портовых и пенса

    Поразительно

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  13. contrario 23.11.2019 20:11 # contrario
    Ментальпуль.

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  14. mane 23.11.2019 20:11 # mane
    Билли-шмилли самый толковый пенс. Остальные - пробники

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  15. mikkiynwa 23.11.2019 20:11 # mikkiynwa
    Бля у Мочастера на стадике норм треки

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  16. ssa 23.11.2019 20:10 # ssa
    Желаю нашим конкурентам разгромной победы над лондонскими чушками! Чтобы местным мразям было неповадно раскрывать свои е6учие рты.

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  17. narcot 23.11.2019 20:10 # narcot
    23.11.2019 19:41 #
    tyhonovecky

    Упхахахахпха сосать хуесосы)))
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  18. emily-lfc-2005 23.11.2019 20:10 # emily-lfc-2005
    С победой!!!Солидно,спокойно и по чемпионски!После перерыва всегда непросто,но команда очень уверена в себе!Короли Европы уверенно набрали чемпионский ход.

    (ответить)

  19. narcot 23.11.2019 20:10 # narcot
    23.11.2019 18:03 #
    dom1no

    Арсенал соснет и проглотит- скриньте
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/74855/?c=1#c7026894

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  20. progressive 23.11.2019 20:09 # progressive
    Может красивая игра Челсов и горячий кофе, разбавит этот холодный и унылый вечер.

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