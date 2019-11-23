"Ливерпуль" вырвал победу у "Пэлас" при неважной игре

Несмотря на весьма посредственный футбол, "Ливерпуль" смог вырвать победу в гостях у "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно поражения 2:0 от "Челси".



Мохамед Салах не успел полностью залечить свою лодыжку, а потому переместился в запас "красных". Его место в команде занял Алекс Окслейд-Чемберлен.



В первом тайме игроки гостевой команды были похожи на сонных мух, ни разу не пробив в створ.



"Пэлас" почувствовал, что против такого соперника можно играть и начал пристреливаться. В концовке тайма хозяев результативно разыграли угловой, однако гол Джеймса Томкинса был отменен системой VAR из-за фола Джордана Айю на Деяне Ловрене.



А вот второй тайм "Ливерпуль" начал с гола. Садио Мане принял передачу в районе 11-метровой отметки и, не опуская мяч на землю, пробил с отскоком от обеих штанг — 0:1.



Открыв счет, "красные" не успокоились, а продолжили искать второй гол, однако "Пэлас" выдержал это давление и со временем осмелел — истекающее время подгоняло "орлов" вперед.



"Орлы" заметно прибавили в концовке и на 82-й минуте сравняли счет. Андрос Таунсенд сделал хитрую передачу поперек штрафной на Уилфрида Заху, который развернулся и пробил в дальний нижний угол ворот — 1:1.



Однако равновесие в счете сохранялось недолго, потому что уже на 85-й минуте Роберто Фирмино поразил цель с линии вратарской после удачного отскока из гущи игроков — 1:2.



Хозяева все же могли избежать поражения, но Заха, брошенный защитниками в штрафной в компенсированное время, из убойной позиции пробил выше.



"Ливерпуль" провел один из своих худших матчей в сезоне по качеству игры, однако нужный результат все равно был достигнут.



"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль". Отчет о матче