Моуриньо: "Алли может стать одним из лучших в мире"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил полузащитника Деле Алли после победы 2:3 над "Вест Хэмом".

В преддверии дерби на Лондонском стадионе Моуриньо много говорил, о том как собирается вернуть "настоящего Деле".



На матч с "молотобойцами" Алли вышел в стартовом составе и отметился эффектной передачей из положения лежа, когда "шпоры" забивали свой второй гол. Своей игрой Деле заслужил похвалу Жозе.



"Я доволен им. Я провел несколько минут, беседуя с ним во время тренировок и за пределами поля. Мы говорили о том, что Деле Алли должен вернуться в свою лучшую форму".



"Он слишком хорош, чтобы не стать одним из лучших игроков в мире и не выступать за свою национальную команду", — сообщил Моуриньо BT Sport.