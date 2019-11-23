Моуриньо: "Алли может стать одним из лучших в мире"

Деле Алли и Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил полузащитника Деле Алли после победы 2:3 над "Вест Хэмом".

В преддверии дерби на Лондонском стадионе Моуриньо много говорил, о том как собирается вернуть "настоящего Деле".

На матч с "молотобойцами" Алли вышел в стартовом составе и отметился эффектной передачей из положения лежа, когда "шпоры" забивали свой второй гол. Своей игрой Деле заслужил похвалу Жозе.

"Я доволен им. Я провел несколько минут, беседуя с ним во время тренировок и за пределами поля. Мы говорили о том, что Деле Алли должен вернуться в свою лучшую форму".

"Он слишком хорош, чтобы не стать одним из лучших игроков в мире и не выступать за свою национальную команду", — сообщил Моуриньо BT Sport.


Метки Алли, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 19:00

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  1. mancunia-planet 23.11.2019 19:02 # mancunia-planet
    Мастак пиздабольства. Никогда. Даже в числе лучших ему не быть, и главное, он это знает.

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