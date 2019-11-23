Лукаку решил уйти из МЮ, когда Сульшер задумал сделать из него вингера
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что решился покинуть "Манчестер Юнайтед", когда главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер задумал превратить его в вингера.
Почти всю свою карьеру Лукаку считался эталоном таранного форварда, однако в прошлом сезоне Сульшеру пришла в голову другая идея — он принялся ставить Ромелу на фланг, и уже тогда бельгиец понял, что ему придется покинуть клуб летом.
"Как только я узнал, что Сульшер планирует ставить меня на фланг, я понял, что мое время в "Манчестер Юнайтед" закончено".
"Я давно мечтал об "Интере". Я обожал Роналдо и Адриано, но именно Ибра (Златан Ибрагимович) стал тем, кто научил меня всему — благодаря нашим разговорам в командном автобусе. Я верю, что он вернется в Серию А", — сообщил Лукаку Corriere dello Sport.
23.11.2019 18:00
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Последние комментарии:
Удачи мукаку, слабак
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Скоро будут уходить из-за того, что не нравится спонсорский логотип. Слишком много у игроков власти, если команда видит тебя полезным в новой для тебя роли, ты, как минимум, должен попытаться.
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