Лукаку решил уйти из МЮ, когда Сульшер задумал сделать из него вингера

Оле Гуннар Сульшер и Ромелу Лукаку Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что решился покинуть "Манчестер Юнайтед", когда главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер задумал превратить его в вингера.

Почти всю свою карьеру Лукаку считался эталоном таранного форварда, однако в прошлом сезоне Сульшеру пришла в голову другая идея — он принялся ставить Ромелу на фланг, и уже тогда бельгиец понял, что ему придется покинуть клуб летом.

"Как только я узнал, что Сульшер планирует ставить меня на фланг, я понял, что мое время в "Манчестер Юнайтед" закончено".

"Я давно мечтал об "Интере". Я обожал Роналдо и Адриано, но именно Ибра (Златан Ибрагимович) стал тем, кто научил меня всему — благодаря нашим разговорам в командном автобусе. Я верю, что он вернется в Серию А", — сообщил Лукаку Corriere dello Sport.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 18:00

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  1. smokekush 23.11.2019 18:23 # smokekush
    Удачи мукаку, слабак

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  2. ian 23.11.2019 18:13 # ian
    Скоро будут уходить из-за того, что не нравится спонсорский логотип. Слишком много у игроков власти, если команда видит тебя полезным в новой для тебя роли, ты, как минимум, должен попытаться.

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