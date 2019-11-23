Моуриньо дебютировал у руля "Тоттенхэма" с победы над "Вест Хэмом"
Жозе Моуриньо начал свою карьеру в "Тоттенхэме" с победы 2:3 над "Вест Хэмом".
Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини ограничился двумя перестановками в стартовом составе своей команды после поражения 3:0 от "Бернли", выпустив Анджело Огбонну и Андрея Ярмоленко вместо Фабиана Бальбуэны и Пабло Форнальса.
Жозе Моуриньо принял управление над "шпорами", вернув в команду Тоби Алдервейрелда, Харри Уинкса и Лукаса Моуру, которые заменили Танги Ндомбеле, Муссу Сиссоко и Джовани Ло Чельсо.
Мяч побывал в воротах домашней команды уже на третьей минуте, когда Харри Кейн, открывшись в штрафной, принял передачу Сон Хен Мина и пробил над плечом голкипера Роберто, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
В целом обе команды были довольно беззубы в начале матча, пытаясь сосредоточиться на простых вещах. Чуть активнее выглядел "Тоттенхэм", но смог потревожить Роберто лишь дальним ударом Моуры — у "Вест Хэма" не было и того.
Постепенно "шпоры" обозначил свое преимущество и на 36-й минуте открыли счет. Получив передачу от Деле Алли, Сон ворвался в штрафную по левому краю, на финте ушел от защитника и пробил мимо Роберто — 0:1.
Забитый гол только придал гостям уверенности, тогда как хозяева и особенно их голкипер стали нервничать. В конце концов на 43-й минуте Моура на дальней штанге замкнул прострел Сона — 0:2.
Второй тайм начался с того, что Моура должен был делать счет разгромным. Лукас вышел на убойную позицию, но завершил быструю атаку ужасно, не попав в створ.
Однако спустя менее минуты "молотобойцы" все же пропустили. Это Кейн пробил головой с отскоком от газона после великолепной подачи с фланга от Сержа Орье — 0:3.
Сделав счет крупным, "Тоттенхэм" позволил себе расслабиться и отдал инициативу сопернику. У "Вест Хэма" почти ничего не получалось, однако на 73-й минуте вышедший на замену Мичейл Антонио оживил игру, мощно пробив с линии штрафной — 1:3.
Гол Антонио привел "шпор" в чувство. В концовке матча было много борьбы, а на последней минуте основного времени Деклан Райс вроде бы сократил разницу в счете до минимума, но VAR выявила офсайд.
Когда до окончания компенсированного времени оставались считанные секунды, Огбонна отправил мяч в ворота гостей после подачи углового — 2:3. Впрочем, это уже ничего не изменило.
Начало матча показало, что "Тоттенхэму" явно не хватает уверенности в себе, однако с первым голом у "шпор" пошла игра, и в результате Моуриньо смог одержать заслуженную, хотя и не идеальную победу.
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.11.2019 17:25
Просмотров: 2918
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хотите понять уровень развития пенсов, достаточно посмотреть на их логику.
Колбасник говорит про действующего игрока Ливерпульки.
Эти суют Бертрана, ну ладно, этот хотя бы ещё играл там.
Шестерка безмозга Перейру засунул, сука)))
Ор
(ответить)
23.11.2019 18:03 #
dom1no
Арсенал соснет и проглотит- скриньте
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/74855/?c=1#c7026894
(ответить)
и вот эта команда типа на чемпик метит?
пенсы этот кп с говном мешали, а зеропуки в штрафной закрылись и отбиваются
(ответить)
Перекладина, мда, не везет Пэласу.
(ответить)
22я минута, а КП уже прижал хваленый зеропук к штрафной и не выпускает их
(ответить)
Опять сонные после сборных обоссанных.
(ответить)
Не заслужили
Но навесы Тирни топовые
(ответить)
Заха сегодня оформит первый гол в этом сезоне
(ответить)
Там кстати легенду челси - сосари тоже скоро попрут, бичевски играют
(ответить)
АСНАААААААААААААААААЛ
(ответить)
ну какой же арнольд топарик!
(ответить)
А вообще петухи готовы стать самыми главными мразями в АПЛ, задатки для этого у них были еще до Моура.
(ответить)
Пенсиков как всегда на матче ЛФК до хуя.
Щас если Сити им ебалочку устроят. Напишут один коммент в конце матча и один до него.
Классика.
(ответить)
плиз сотон разьеби этого емери
(ответить)
Уже могли дырявить алису. И это лидер апл...
(ответить)
Немоща сосарри даже сраная Аталанта возит лицом по поляне
(ответить)
Арнольд косячит.
(ответить)
Моур победил, теперь у его главных сучек выезд на Уэмбли (каким бы старым не был этот прекол)
(ответить)
ИНС ГОЛ
ЛУИЗ ГП
ЭМЕРИ ПГП
(ответить)
Ааааснл, Ааааснл, Ааааснл
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий