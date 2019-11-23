Моуриньо дебютировал у руля "Тоттенхэма" с победы над "Вест Хэмом"

Жозе Моуриньо начал свою карьеру в "Тоттенхэме" с победы 2:3 над "Вест Хэмом".

Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини ограничился двумя перестановками в стартовом составе своей команды после поражения 3:0 от "Бернли", выпустив Анджело Огбонну и Андрея Ярмоленко вместо Фабиана Бальбуэны и Пабло Форнальса.



Жозе Моуриньо принял управление над "шпорами", вернув в команду Тоби Алдервейрелда, Харри Уинкса и Лукаса Моуру, которые заменили Танги Ндомбеле, Муссу Сиссоко и Джовани Ло Чельсо.



Мяч побывал в воротах домашней команды уже на третьей минуте, когда Харри Кейн, открывшись в штрафной, принял передачу Сон Хен Мина и пробил над плечом голкипера Роберто, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



В целом обе команды были довольно беззубы в начале матча, пытаясь сосредоточиться на простых вещах. Чуть активнее выглядел "Тоттенхэм", но смог потревожить Роберто лишь дальним ударом Моуры — у "Вест Хэма" не было и того.



Постепенно "шпоры" обозначил свое преимущество и на 36-й минуте открыли счет. Получив передачу от Деле Алли, Сон ворвался в штрафную по левому краю, на финте ушел от защитника и пробил мимо Роберто — 0:1.



Забитый гол только придал гостям уверенности, тогда как хозяева и особенно их голкипер стали нервничать. В конце концов на 43-й минуте Моура на дальней штанге замкнул прострел Сона — 0:2.



Второй тайм начался с того, что Моура должен был делать счет разгромным. Лукас вышел на убойную позицию, но завершил быструю атаку ужасно, не попав в створ.



Однако спустя менее минуты "молотобойцы" все же пропустили. Это Кейн пробил головой с отскоком от газона после великолепной подачи с фланга от Сержа Орье — 0:3.



Сделав счет крупным, "Тоттенхэм" позволил себе расслабиться и отдал инициативу сопернику. У "Вест Хэма" почти ничего не получалось, однако на 73-й минуте вышедший на замену Мичейл Антонио оживил игру, мощно пробив с линии штрафной — 1:3.



Гол Антонио привел "шпор" в чувство. В концовке матча было много борьбы, а на последней минуте основного времени Деклан Райс вроде бы сократил разницу в счете до минимума, но VAR выявила офсайд.



Когда до окончания компенсированного времени оставались считанные секунды, Огбонна отправил мяч в ворота гостей после подачи углового — 2:3. Впрочем, это уже ничего не изменило.



Начало матча показало, что "Тоттенхэму" явно не хватает уверенности в себе, однако с первым голом у "шпор" пошла игра, и в результате Моуриньо смог одержать заслуженную, хотя и не идеальную победу.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче