Беллерин признал, что история с Джакой расколола раздевалку "Арсенала"

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признал, что история с лишением Гранита Джаки капитанской повязки вызвала раскол в раздевалке.

Напомним, Джака был лишен капитанской повязки после того, как во время своей замены против "Кристал Пэлас" 27 октября выкрикнул в адрес фанатов "Арсенала" "f**k off".

Беллерин был одним из тех, кто публично выразил свою поддержку швейцарскому полузащитнику, однако в раздевалке "канониров" был и другой лагерь.

"Игрокам всегда сложно, когда подобные ситуации возникают в раздевалке".

"Думаю, невозможно двигаться вперед — ни клубу, ни чему-либо еще — когда у вас в коллективе есть разобщенность".

"Каждый требует разных вещей, каждый требует разных изменений, однако я не думаю, что это правильно".

"Думаю, было бы правильно принять, кто мы такие, что мы из себя представляем, а также сплотиться и поддержать друг друга. Так мы сможем достичь своих целей".

"Когда один делает одно, другой делает другое... Это никогда не будет работать", — сообщил Беллерин Arsenal Media.


Метки Арсенал, Беллерин, Джака

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 17:00

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  1. chelsea88 23.11.2019 17:27 # chelsea88
    В раздевалке арсосала одни педики, поссорились с другими.
    Новость для фансайта гейклуба.

    (ответить)

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