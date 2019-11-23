Беллерин признал, что история с Джакой расколола раздевалку "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признал, что история с лишением Гранита Джаки капитанской повязки вызвала раскол в раздевалке.

Напомним, Джака был лишен капитанской повязки после того, как во время своей замены против "Кристал Пэлас" 27 октября выкрикнул в адрес фанатов "Арсенала" "f**k off".



Беллерин был одним из тех, кто публично выразил свою поддержку швейцарскому полузащитнику, однако в раздевалке "канониров" был и другой лагерь.



"Игрокам всегда сложно, когда подобные ситуации возникают в раздевалке".



"Думаю, невозможно двигаться вперед — ни клубу, ни чему-либо еще — когда у вас в коллективе есть разобщенность".



"Каждый требует разных вещей, каждый требует разных изменений, однако я не думаю, что это правильно".



"Думаю, было бы правильно принять, кто мы такие, что мы из себя представляем, а также сплотиться и поддержать друг друга. Так мы сможем достичь своих целей".



"Когда один делает одно, другой делает другое... Это никогда не будет работать", — сообщил Беллерин Arsenal Media.