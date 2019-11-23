Роджерс: "Шмейхель — один из лучших голкиперов в Европе"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс считает, что в лице Каспера Шмейхеля он обладает одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге и всей Европе.

Каспер — один из немногих игроков, уцелевших из чемпионского состава "лис" сезона 2015/16. С момента своего перехода на "Кинг Пауэр" пять лет назад Шмейхель является образцом надежности и постоянства.



Отец 33-летнего датчанина Петер Шмейхель по праву обладает легендарным статусом, однако Роджерс убежден, что Каспер сам заслуживает называться легендой.



"Он один из лучших голкиперов в европейском футболе. Его, наверное, хвалят не так, как он того заслуживают, в чем я не сомневаюсь".



"Каждый говорит о его отце, но этот парень сам прорубил свой путь на вершину. Он уходил в аренду, выступал в Шотландии, побывал в нескольких клубах, он привык быть под давлением".



"Вы и представить себе не можете, насколько сложно играть с надписью "Петер Шмейехель — мой отец". Однако он сражался с этим всю свою жизнь, и теперь он известен как Каспер Шмейхель, и это абсолютно заслуженно", — цитирует Роджерса The Telegraph.