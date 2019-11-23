"Эвертон" не отпустит Мойзе Кина в январе

Наставник "Эвертона" Марку Силва заявил, что его клуб не отпустит нападающего Мойзе Кина в январе.

На днях отец Мойзе заявил, что переход в мерсисайдский клуб из "Ювентуса" минувшим летом был ошибкой. Кин-старший выразил надежду, что его сын как можно скорее вернется в Италию и присоединится к "Роме".



Однако Силва пока не разочаровался в 19-летнем игроке сборной Италии, который до сих пор не открыл счет своим голам за "ирисок".



"Нет, определенно нет. Для нас нет смысла его продавать. Ситуация Мойзе Кина такая же, как и когда мы покупали его. Ничего не изменилось".



"Когда мы покупали его, мы знали, что покупаем игрока с талантом. Игрока, у которого были хорошие моменты в своем предыдущем клубе, но то были короткие моменты из четырех-пяти выходов в старте "Ювентуса".



"Мы знали, что он окажется в совершенно другой обстановке, перебравшись в Премьер-Лигу, пускай даже он уже выступал на высоком уровне. Время это только подтвердило. Мы не позволим ему уйти. Это лишь слухи", — цитирует Силву Daily Mirror.