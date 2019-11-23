Майк Райли назвал четыре ошибки VAR в последние недели

Глава судейского корпуса Майк Райли назвал четыре решения, которые были ошибочно изменены системой VAR на отрезке в две недели.

В последнее время работа VAR вызывала большие нарекания, причем не только у болельщиков, но также у игроков и главных тренеров.



По словам Райли, VAR ошиблась при трех назначенных пенальти: на Даниэле Джейме в матче "Манчестер Юнайтед" — "Норвич", на Аароне Конноли в матче "Брайтон" — "Эвертон", на Жераре Деулофеу в матче "Уотфорд" — "Челси". Также ошибочно был отменен гол Сократиса Папастатопулоса, который мог принести "Арсеналу" победу против "Кристал Пэлас".



"Мы далеки от идеала, и мы должны улучшить использование VAR. Однако это случится, потому что это случилось везде".



"Посмотрите на любую страну, которая ввела VAR — каждому приходится учиться и привыкать.Посмотрите на другие соревнования, где используется VAR. Некоторые страны в Европе используют VAR уже третий год, но дискуссии остаются — пускай не такие ожесточенные, но все же речь об одном и том же", — сообщил Райли Sky Sports.