Майк Райли назвал четыре ошибки VAR в последние недели
Глава судейского корпуса Майк Райли назвал четыре решения, которые были ошибочно изменены системой VAR на отрезке в две недели.
В последнее время работа VAR вызывала большие нарекания, причем не только у болельщиков, но также у игроков и главных тренеров.
По словам Райли, VAR ошиблась при трех назначенных пенальти: на Даниэле Джейме в матче "Манчестер Юнайтед" — "Норвич", на Аароне Конноли в матче "Брайтон" — "Эвертон", на Жераре Деулофеу в матче "Уотфорд" — "Челси". Также ошибочно был отменен гол Сократиса Папастатопулоса, который мог принести "Арсеналу" победу против "Кристал Пэлас".
"Мы далеки от идеала, и мы должны улучшить использование VAR. Однако это случится, потому что это случилось везде".
"Посмотрите на любую страну, которая ввела VAR — каждому приходится учиться и привыкать.Посмотрите на другие соревнования, где используется VAR. Некоторые страны в Европе используют VAR уже третий год, но дискуссии остаются — пускай не такие ожесточенные, но все же речь об одном и том же", — сообщил Райли Sky Sports.
23.11.2019 14:00
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Ахаха норм поссали на местных додигов. Ливерпоол чист как слеза безмозга
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это не ошибки ВАР, это ошибки тупых долбоящеров которые сидят и смотрят в 10 камер и все равно творят дичь, система работает и она инструмент в руках этих "мастеров"
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Дырявым,из портового города пора понять, что титул АПЛ выигрывает либо команда с мужским характером, либо с тренером,который отсасывает у судей(поклонники САФа не дадут соврать). И очень жаль,что безтрофейники ,из клуба с петушарой на красной эмблеме,решили пойти вторым путем. Очень жаль.
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VAR очень выгоден лишь одной команде. Да,да ,да - это та самая,безтрофейная помойка,которую уже не знали как вытащить на верх.Никчемный капитанишко,становится личной сучкой черного властелина Демба Ба, но тут судьба-злодейка фиги показывает .Тренер-немец, ротирует и ротирует, а результатов нет. Игроки,латентные гомосеки, как только уже не симулируют, а титул АПЛ все ускользает. По инерции даже ЛЧ,удалось наротировать и насимулировать, а АПЛ все никак. В этом сезоне VAR под них настроили,но,сдается, что вновь обосрутся...
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