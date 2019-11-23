Фрэнк Лэмпард благодарен "Манчестер Сити"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что проведенный в "Манчестер Сити" сезон в качестве игрока помог ему подготовиться к тренерской работе.
В 2014 году "синие" не стали продлевать контракт с Лэмпардом, позволив своей легенде уйти в "Манчестер Сити", после чего Фрэнк завершил игровую карьеру в "Нью-Йорк Сити".
В период выступлений за "горожан" Лэмпард даже отметился голом в ворота "Челси", однако в преддверии выезда на "Этихад" в качестве тренера Фрэнк заверил, что то был очень полезный опыт для него.
"Я хотел завершить свою игровую карьеру здесь в "Челси". Я не смог этого сделать, но проведенный в Манчестере год был идеален для меня, учитывая то, чем я занимаюсь сейчас".
"Я смог увидеть другой клуб, другую структуру, другую раздевалку, другую тренерскую философию, другие идеи. Затем это продолжилось в Нью-Йорке, и благодаря этому у меня сформировалось понимание своего следующего шага", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.
23.11.2019 13:00
Просмотров: 1128
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Красивая и добрая история. Когда злые пенсы выгнали на мороз уже сутулого и старого лемпеса, бедуины с бензоколонки приручили его и дали ему место для приюта. Но лемпес не озлобился, и когда случилось потасовка между старыми и новыми его хозяевами, повел себя как предельно гордая псина - укусил старых пенсов за яйца, и отказался праздновать сие событие. Чем не сценарий для ремейка собачьего сердца?
(ответить)
Легенда Срити, диспетчер Срити.
(ответить)
сутулый просто метит на место лысого
когда сити отлетит в чемпионшип а сутулый будет без работы
(ответить)
Щельси позорище . Назначили легенду калали
(ответить)
Значит это была много ходов очка
(ответить)
Легенда Сити.
Топово пенсов обоссал в очной встрече.
(ответить)
Лэмпард достоин уважения, всегда достойно вел себя на поле. И когда пришел к Королям ( за не надобностью челси ) всем своим Я, показал себя профи и человеком. Уважение.
(ответить)
скоро тебя опустят с небес на землю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий