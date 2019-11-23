Фрэнк Лэмпард благодарен "Манчестер Сити"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что проведенный в "Манчестер Сити" сезон в качестве игрока помог ему подготовиться к тренерской работе.

В 2014 году "синие" не стали продлевать контракт с Лэмпардом, позволив своей легенде уйти в "Манчестер Сити", после чего Фрэнк завершил игровую карьеру в "Нью-Йорк Сити".



В период выступлений за "горожан" Лэмпард даже отметился голом в ворота "Челси", однако в преддверии выезда на "Этихад" в качестве тренера Фрэнк заверил, что то был очень полезный опыт для него.



"Я хотел завершить свою игровую карьеру здесь в "Челси". Я не смог этого сделать, но проведенный в Манчестере год был идеален для меня, учитывая то, чем я занимаюсь сейчас".



"Я смог увидеть другой клуб, другую структуру, другую раздевалку, другую тренерскую философию, другие идеи. Затем это продолжилось в Нью-Йорке, и благодаря этому у меня сформировалось понимание своего следующего шага", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.