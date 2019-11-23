Фрэнк Лэмпард благодарен "Манчестер Сити"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что проведенный в "Манчестер Сити" сезон в качестве игрока помог ему подготовиться к тренерской работе.

В 2014 году "синие" не стали продлевать контракт с Лэмпардом, позволив своей легенде уйти в "Манчестер Сити", после чего Фрэнк завершил игровую карьеру в "Нью-Йорк Сити".

В период выступлений за "горожан" Лэмпард даже отметился голом в ворота "Челси", однако в преддверии выезда на "Этихад" в качестве тренера Фрэнк заверил, что то был очень полезный опыт для него.

"Я хотел завершить свою игровую карьеру здесь в "Челси". Я не смог этого сделать, но проведенный в Манчестере год был идеален для меня, учитывая то, чем я занимаюсь сейчас".

"Я смог увидеть другой клуб, другую структуру, другую раздевалку, другую тренерскую философию, другие идеи. Затем это продолжилось в Нью-Йорке, и благодаря этому у меня сформировалось понимание своего следующего шага", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.


Метки Лэмпард, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 23.11.2019 13:39 # gerrard08
    Красивая и добрая история. Когда злые пенсы выгнали на мороз уже сутулого и старого лемпеса, бедуины с бензоколонки приручили его и дали ему место для приюта. Но лемпес не озлобился, и когда случилось потасовка между старыми и новыми его хозяевами, повел себя как предельно гордая псина - укусил старых пенсов за яйца, и отказался праздновать сие событие. Чем не сценарий для ремейка собачьего сердца?

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  2. slash-lfc 23.11.2019 13:37 # slash-lfc
    Легенда Срити, диспетчер Срити.

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  3. blackdreamer 23.11.2019 13:36 # blackdreamer
    сутулый просто метит на место лысого
    когда сити отлетит в чемпионшип а сутулый будет без работы

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  4. chr1s8rown 23.11.2019 13:24 # chr1s8rown
    Щельси позорище . Назначили легенду калали

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  5. j-silver 23.11.2019 13:18 # j-silver
    Значит это была много ходов очка

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  6. mikkiynwa 23.11.2019 13:16 # mikkiynwa
    Легенда Сити.

    Топово пенсов обоссал в очной встрече.

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  7. mcfc-fantactic 23.11.2019 13:14 # mcfc-fantactic
    Лэмпард достоин уважения, всегда достойно вел себя на поле. И когда пришел к Королям ( за не надобностью челси ) всем своим Я, показал себя профи и человеком. Уважение.

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  8. manutd-20champ 23.11.2019 13:04 # manutd-20champ
    скоро тебя опустят с небес на землю

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