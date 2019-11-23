"Ливерпуль" решил, что Салаху не нужна операция

Мохамед Салах "Ливерпуль" не собирается отправлять Мохамеда Салаха на операцию из-за лодыжки, которая беспокоит египетского нападающего уже полтора месяца.

Напомним, впервые лодыжка потревожила Салаха еще в начале октября, когда полузащитник "Лестера" Хамза Чоудури грубо сыграл против Мохамеда в концовке матча Премьер-Лиги на "Энфилде".

С тех пор Салах почти не может полноценно тренироваться, а время между матчами посвящает реабилитации. Однако главный тренер "красных" Юрген Клопп считает, что проблема преувеличена.

"Нет, ему не нужна операция. Это началось с матча против "Лестера". Его лодыжка становилась все лучше и лучше, но против "Сити" его ударили еще раз, и проблема обострилась".

"Проблема все равно не слишком серьезна, но в краткосрочной перспективе мы должны дать время, чтобы лодыжка зажила. Каждый раз он еле успевает восстановиться к матчу. Что касается "Кристал Пэлас", то мы еще посмотрим. Вчера он провел полноценную тренировку, но мы должны оценить реакцию организма", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Ливерпуль, Салах, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 12:00

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  1. sayedbakiev 23.11.2019 12:14 # sayedbakiev
    говно индус убледок Вротжерский...хуже него только голубой нефтяник и вротчестер унитазйед

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