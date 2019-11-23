Моуриньо: "Кейну нужны трофеи"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что хочет помочь нападающему Харри Кейну выйти на новый уровень и выиграть трофеи.

Задача по сохранению Кейна является одним из приоритетов для Моуриньо на новом месте работы. К своим 26 годам Харри до сих пор не выиграл никакой командной награды, хотя при этом становился обладателем "Золотых бутс" Премьер-Лиги и Чемпионата Мира.



Моуриньо, которому довелось поработать с некоторыми из лучших нападающих в мире вроде Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Самюэля Это'О и Златана Ибрагимовича, знает, что делать.



"Он несомненно является одним из лучших нападающих в мире. Ему просто нужно, чтобы его команда — будь то сборная Англии или "Тоттенхэм" — вывела его или вышла бы с ним на новый уровень".



"А что такое новый уровень? Трофеи. Думаю, ему нужно побеждать. Ему нужно что-нибудь выиграть, чтобы подчеркнуть свое мастерство, свои забитые голы, свой вклад в игру команды. Он нападающий топ-уровня, с некоторыми из которых мне уже довелось поработать", — цитирует Моуриньо Daily Mail.