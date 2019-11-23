Баркли устроил танцы топлесс в ночном клубе в Дубае

К профессионализму Росса Баркли появились дополнительные вопросы после того, как полузащитник "Челси" был замечен танцующим с голым торсом в ночном клубе.

Этот инцидент произошел во время минувшего международного перерыва. С разрешения своего клуба Баркли отправился в Дубай залечивать травму лодыжки, из-за которой он пропустил уже месяц.



Как сообщает Daily Mail, в Дубае 25-летний англичанин решил совместить полезное с приятным и отправился в ночной клуб, где вел себя по-настоящему вызывающе.



У главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда определенно возникнут вопросы к подопечному, который лишь в сентябре в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт с таксистом.



