Баркли устроил танцы топлесс в ночном клубе в Дубае
К профессионализму Росса Баркли появились дополнительные вопросы после того, как полузащитник "Челси" был замечен танцующим с голым торсом в ночном клубе.
Этот инцидент произошел во время минувшего международного перерыва. С разрешения своего клуба Баркли отправился в Дубай залечивать травму лодыжки, из-за которой он пропустил уже месяц.
Как сообщает Daily Mail, в Дубае 25-летний англичанин решил совместить полезное с приятным и отправился в ночной клуб, где вел себя по-настоящему вызывающе.
У главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда определенно возникнут вопросы к подопечному, который лишь в сентябре в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт с таксистом.
23.11.2019 10:00
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В аснл его, срочно!
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