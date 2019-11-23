Маурисио Почеттино уверен в провале Моуриньо

Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино уверен, что сменивший его на посту главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо провалится в этой роли.

Как сообщает ESPN в эксклюзивном материале, далеко не все в лондонском клубе одобряют смену философии и стиля, что неизбежно в связи с приходом Моуриньо.

Назначение Жозе, который с зарплатой в 15 миллионов фунтов в год стал вторым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге, является стратегическим шагом со стороны президента "шпор" Даниэля Леви и владеющей клубом компании ENIC Group.

Сообщается, что ENIC Group заинтересована в продаже "Тоттенхэма" а с помощью приглашения такого именитого тренера, как Моуриньо, надеется только увеличить стоимость клуба, которая и без того весьма подросла благодаря новому стадиону, лондонской прописке и успехам в Лиге Чемпионов.

Однако Почеттино думает, что не все пойдет у боссов "Тоттенхэма" по плану. Маурисио уверен, что провал Моуриньо — это лишь вопрос времени, что в таком случае Леви будет вынужден принять удар на себя.

Почеттино специально отказался уходить из клуба по обоюдному согласию сторон, посчитав, что это было бы капитуляцией с его стороны. Когда Моуриньо постигнет неудача, всем станет очевидно, что Леви был нетерпелив с Маурисио — таков план самого Маурисио.


Метки Моуриньо, Почеттино, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 23.11.2019 10:01 # blackdreamer
    пажилой админ на старости лет начал под деменцией постить годноту

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  2. hammersmith 23.11.2019 09:36 # hammersmith
    красиво

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  3. mane 23.11.2019 09:11 # mane
    Высосанная из пальца пенса новость. Михаил в этом деле мастак

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  4. mancunia-planet 23.11.2019 09:10 # mancunia-planet
    В любом случае владелец клуба знает, что делает, он то ничего не теряет и даже наоборот. А на счёт заголовка статьи, который не соответствует тексту, нет прямой речи Маурисио, он же культурный человек. Не мог такого сказать.

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  5. liverpo0ol 23.11.2019 09:08 # liverpo0ol
    Миха вышел на сбор

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  6. chronicle 23.11.2019 09:07 # chronicle
    Лол
    Мерзкая крыса. В МЮ эту скотину.

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  7. andrewspurs 23.11.2019 09:05 # andrewspurs
    Откуда вы эти высеры берете?))

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