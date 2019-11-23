Алдервейрелд может подписать новый контракт благодаря Моуриньо

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд задумался о том, чтобы продлить свое пребывание в Северном Лондоне.

С прошлого сезона судьба Алдервейрелда выглядела предрешенной — "шпоры" автоматически продлили контракт Тоби до июня 2020, но договориться о новой сделке уже даже и не пытались.



Однако увольнение Маурисио Почеттино с поста главного тренера и приход на его место Жозе Моуриньо дарит "Тоттенхэму" новую надежду сохранить 30-летнего бельгийца.



Моуриньо считает Алдервейрелда одним из лучших защитников в Премьер-Лиге, пытаясь купить Тоби, когда тренировал не только "Манчестер Юнайтед", но и "Челси".



Как утверждает The Telegraph, Жозе отводит Тоби ключевую роль в своей команде, и это весьма льстит защитнику "Аякса", которые уже в январе мог бы вступить переговоры с зарубежными клубами.



Ожидается, что теперь президент "шпор" Даниэль Леви возобновит диалог с Алдервейрелдом, чтобы при помощи Моуриньо предотвратить уход Тоби из клуба свободным агентом.