"Челси" хочет купить Федора Чалова в январе

В случае снятия трансферного запрета "Челси" может попытаться приобрести нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова в январе.

Как известно, "Челси" не мог приглашать новичков минувшим летом, однако в следующем месяце Спортивный арбитражный суд огласит результат рассмотрения апелляции "синих", которые надеются выйти на трансферный рынок зимой.



По информации Sky Sports, одной из целей "Челси" в январе может стать Чалов — владелец лондонского клуба Роман Абрамович является большим поклонником таланта своего соотечественника.



Интерес к Чалову также сохраняет "Кристал Пэлас", который сделал несколько предложений о покупке Федора минувшим летом и на сей раз будет готов увеличить сумму до 25 миллионов фунтов.



Добавим, что 21-летний Чалов забил пять голов в 16 матчах за ЦСКА в этом сезоне. "Армейцы" уже готовятся к расставанию с Федором, подыскивая себе другого нападающего.