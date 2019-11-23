"Челси" хочет купить Федора Чалова в январе

Федор Чалов В случае снятия трансферного запрета "Челси" может попытаться приобрести нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова в январе.

Как известно, "Челси" не мог приглашать новичков минувшим летом, однако в следующем месяце Спортивный арбитражный суд огласит результат рассмотрения апелляции "синих", которые надеются выйти на трансферный рынок зимой.

По информации Sky Sports, одной из целей "Челси" в январе может стать Чалов — владелец лондонского клуба Роман Абрамович является большим поклонником таланта своего соотечественника.

Интерес к Чалову также сохраняет "Кристал Пэлас", который сделал несколько предложений о покупке Федора минувшим летом и на сей раз будет готов увеличить сумму до 25 миллионов фунтов.

Добавим, что 21-летний Чалов забил пять голов в 16 матчах за ЦСКА в этом сезоне. "Армейцы" уже готовятся к расставанию с Федором, подыскивая себе другого нападающего.


Метки ЦСКА, Чалов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 507

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 23.11.2019 06:35 # hammersmith
    хотят купить чалова а пососут вялого, мда.

    (ответить)

  2. j-silver 23.11.2019 06:31 # j-silver
    Лютый топарик?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: