"Челси" хочет купить Федора Чалова в январе
В случае снятия трансферного запрета "Челси" может попытаться приобрести нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова в январе.
Как известно, "Челси" не мог приглашать новичков минувшим летом, однако в следующем месяце Спортивный арбитражный суд огласит результат рассмотрения апелляции "синих", которые надеются выйти на трансферный рынок зимой.
По информации Sky Sports, одной из целей "Челси" в январе может стать Чалов — владелец лондонского клуба Роман Абрамович является большим поклонником таланта своего соотечественника.
Интерес к Чалову также сохраняет "Кристал Пэлас", который сделал несколько предложений о покупке Федора минувшим летом и на сей раз будет готов увеличить сумму до 25 миллионов фунтов.
Добавим, что 21-летний Чалов забил пять голов в 16 матчах за ЦСКА в этом сезоне. "Армейцы" уже готовятся к расставанию с Федором, подыскивая себе другого нападающего.
23.11.2019 06:00
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хотят купить чалова а пососут вялого, мда.
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Лютый топарик?
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