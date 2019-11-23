Гвардиола не променяет "Сити" на "Баварию"

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи, связывающие его с возвращением в "Баварию", заявив о своем намерении отработать контракт с "Манчестер Сити".

Ранее в ноябре появились слухи, что "Бавария", недавно уволившая Нико Ковача, хочет вернуть Гвардиолу. Однако фанаты "Сити" могут быть спокойны — каталонец планирует тренировать "горожан" минимум до 2021 года.

"Когда появляются такого слухи, тебе интересно, является их источником клуб или медиа? Мы не знаем. Какой-нибудь парень может это начать, а другие подхватят".

"Мне очень нравятся люди из "Баварии". Я был невероятно счастлив там, но они знают, что я уважаю контракты, которые подписываю".

"В футболе тебя могут быстро уволить, если ты не добиваешься результатов, но пока мой клуб хочет обладать мной, я хочу быть здесь".

"Хочет меня вернуть "Бавария" или нет, моя любовь к их городу, клубу и людям там останется безмерной. То же самое с "Барселоной", но то же самое и с "Сити". Мне еще столь многое нужно сделать здесь", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 279

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yeowl 23.11.2019 01:01 # yeowl
    Eсли делаете ставки -> portal-bet.ru

    (ответить)

  2. h22o 23.11.2019 00:58 # h22o
    "Хочет меня вернуть "Бавария" или нет, моя любовь к их городу, клубу и людям там останется безмерной. То же самое с "Барселоной", но то же самое и с "Сити". Мне еще столь многое нужно сделать здесь", — сообщил Гвардиола Sky Sports.

    какой же он любвеобильный :)

    (ответить)

  3. electric 23.11.2019 00:39 # electric
    Это хорошо

    (ответить)

  4. kler 23.11.2019 00:37 # kler
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: