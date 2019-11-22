Клопп: "У Шакири есть будущее в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил вингера Джердана Шакири, что у того есть будущее в клубе.

На старте нового сезона могло показаться, что Клопп несправедлив по отношению к бывшему игроку "Баварии" и "Интера" — Шакири совсем не появлялся на поле.



В последние недели Джердан тоже не играл, но на сей раз из-за травмы. Однако сейчас 28-летний швейцарец возвращается из лазарета, и ему есть место в планах Юргена.



"Почему я должен говорить о чем-то, что совершенно не интересно для нас?"



"Он был травмирован пять недель и в этот период он не рассматривался игроком. До этого мы говорили, что он проводит не так много матчей, как хочет, но на этом история по сути закончена".



"Со мной он выглядит совершенно счастливым, он в порядке, а спекуляции — это просто спекуляции, нам ничего не поделать с этим. Не имею понятия, что еще я могу сказать".



"Конечно, у него есть будущее, однако мы говорим о будущем до конца сезона, потому что затем игрок может неожиданно подойти ко мне и сказать, что он хочет уйти. Или нет. В этом сезоне он будет очень важным игроком для нас", — цитирует Клоппа Goal.