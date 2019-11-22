Прогнозы на субботние матчи 13-го тура Премьер-Лиги

Субботние матчи 13-го тура позволят поклонникам Премьер-Лиги сразу окунуться в атмосферу интригующих событий после двухнедельного перерыва. Возвращение Жозе Моуриньо, противостояние Пепа Гвардиолы и Фрэнка Лампарда и многое другое — в традиционном анонсе игрового дня с прогнозами экспертов на FAPL.ru.





ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ

Суббота, 23 ноября, 15:30



Возвращение в Премьер-Лигу Жозе Моуриньо — событие, способное в 13-м туре затмить даже центральный матч между "Манчестер Сити" и "Челси". Как минимум, этот информационный повод делает дерби "Вест Хэма" и "Тоттенхэма" интересным не только для поклонников этих команд. У Моуриньо было всего три дня, чтобы представить свой обновленный тренерский штаб новой команде, но есть подозрение, что португалец знал, что будет руководить "шпорами" в этой игре и готовился к своему возвращению и матчу с "молотками" заранее. "Тоттенхэму" нужно побеждать, но и у "Вест Хэма" на этот матч есть свои планы — команда Пеллегрини не выигрывает уже на протяжении шести поединков кряду.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" не может выиграть уже в 12 выездных матчах Премьер-Лиги кряду;

- но с "Вест Хэмом" "шпоры" выиграли в трех последних выездных поединках;

- "Вест Хэм" пропускал как минимум дважды в пяти из шести последних матчах Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 4.2 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Шпоры" приняли решение уволить Маурисио Почеттино посреди недели, и я должен сказать, что был ошеломлен этим решением. Да, у "шпор" было самое низкое количество очков (14) после 12 туров за последние 10 лет, но менее шести месяцев назад они играли в финале Лиги Чемпионов, и я считаю, что следующая работа аргентинца будет в крупном европейском клубе.



Жозе Моуриньо стал быстрой заменой Почеттино от Даниэля Леви, и никто не спаривает тот факт, что он был отличным менеджером в некоторых крупнейших клубах мира, но я не уверен, что его звезда все еще сияет после пребывания Жозе в Манчестере. "Вест Хэм" проиграл четыре из пяти последних матчей, в то время как Мануэль Пеллегрини получил вотум доверия от владельцев "Вест Хэма" после поражения на "Терф Мур". "Шпоры", несмотря на тяжелое поражение от "Баварии", свои лучшие матчи за последнее время проводили в Лиге Чемпионов, но новый менеджер — это всегда к подъему настроя команды. Я ожидаю, что "шпоры" выиграют стартовый матч при Моуриньо.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Тоттенхэма" — 1.75 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я думаю, что назначение Моуриньо в качестве менеджера — это риск для "Тоттенхэма". Они заменили очень популярного менеджера кем-то, кто во время пребывания в "Манчестер Юнайтед" не показал всего лучшего, что может дать. Повлияет ли это на игру "Тоттенхэма"? Ну, они, вероятно, не будут такими же, как при Маурисио Почеттино. Но что бы ни случилось в долгосрочной перспективе, в субботу Моуриньо воодушевит их — он новый человек и даст им новый подход. Будет интересно посмотреть на игру "шпор" — я имею ввиду не только их выступление против "Вест Хэма". Я имею ввиду тонкие изменения, которые внесет Моуриньо в игру команды и ее стиль.



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

Прогноз Чарли Николаса: 1:2



БОРНМУТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН

Суббота, 23 ноября, 18:00



"Борнмут" и "Вулверхэмптон" стали соседями по турнирной таблице, но потенциал "волков" значительно выше пребывания в середине, тогда как для "вишен" это привычная зона обитания. "Волки" имели возможность немного передохнуть большей частью состава, незадействованной в международную паузу, что было важно в условиях напряженного графика, который продлится на неделе в Лиге Европы. "Волки" не проигрывают уже долго и похоже, не должны проиграть и на южном побережье Англии, но и "Борнмут" в последнее время смотрелся неплохо, а вдобавок бязан реабилитироваться после поражения от "Ньюкасла".



Ключевая статистика от Who Scored



- в шести из семи последних матчей "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "волки" не проигрывают уже семь поединков Премьер-Лиги кряду;

- "Борнмут" пропустил всего три мяча в четырех последних матчах, но набрал в них только четыре очка.



Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 2.55 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



В последнем выездном матче "волки" сыграли вничью на "Эмирейтс", и они могут продлить свою беспроигрышную серию на "Виталити" против "Борнмута", обыгравшего "Манчестер Юнайтед" в последней домашней игре. "Вишни" провели 392 минуты без пропущенных голов, прежде чем уступили "Ньюкаслу" на "Сент-Джеймс Парк" в прошлом туре, но одного гола в матче с ними может оказаться достаточно для победы "волков" в субботу.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Вулверхэмптона" со счетом 1:0 — 9.0 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Может показаться, что эта игра находится на разогреве у "Манчестер Сити" — "Челси", но это ошибочное представление. С точки зрения чисто футбольного мастерства, играют две очень хорошие команды, и я не думаю, что этот матч будет скучным. "Волки" спокойно взбираются по турнирной таблице и занимают уже восьмое место — настолько они хороши, если учесть, что свою первую победу в сезоне добыли только 28 сентября. Но "Борнмут" меня впечатляет. Я знаю, что они уступили в Ньюкасле в прошлом туре, но их домашняя форма была приличной — и я думаю, они могут победить.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Чарли Николаса: 1:2



АРСЕНАЛ — САУТГЕМПТОН

Суббота, 23 ноября, 18:00



"Арсенал" сотрясают внутренние дрязги и конфликты, капитанская повязка гуляет по рукам и становится еще одним яблоком раздора, в и без того не самом дружном коллективе, а Унаи Эмери называют главным фаворитом на следующую отставку в Премьер-Лиге после увольнения Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме". Ральфу Хазенхюттлю также не очень комфортно в своем кресле, но если австрийца не уволили во время международной паузы, значит у него есть время как минимум до Рождества. "Саутгемптон" получил болезненный удар от "Лестера", от которого, как показалось, уже отошел, но остается проблема с забитыми голами — "святые" не могут забить больше одного мяча, а с такой результативностью много очков в Премьер-Лиге не наберешь.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Саутгемптон" проиграл все семь последних матчей в Премьер-Лиге;

- в пяти из шести последних матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге проходил тотал меньше 2.5 голов;

- "Арсенал" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних встреч с "Саутгемптоном".



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Арсенал" с форой (-1.5) — 2.12 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Арсенал" нанес всего один удар по воротам в последнем поражении от "Лестера" на "Кинг Пауэр", а ранее "канониры" не смогли удержать победу в матчах с "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном" на "Эмирейтс". Команда Унаи Эмери отстает на восемь очков от четвертого места, и я думаю, что они обязаны побеждать "святых", которые находятся всего в одном очке от последнего места в таблице.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Арсенал" с форой (-1) — 1.63 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Если бы вы сказали мне в начале этой недели, что один из крупных клубов уволит своего менеджера, я бы сказал, что это, вероятно, "Арсенал" и Унаи Эмери. Я думаю, что "Арсенал" выиграет этот матч достаточно легко из-за их огневой мощи и того факта, что "Саутгемптон" не в порядке — они взяли только одно очко в своих последних семи поединках чемпионата. Но я не думаю, что победа в субботу будет означать, что проблемы "Арсенала" закончились. Они все еще слишком слабы в обороне.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 4:1



БРАЙТОН — ЛЕСТЕР

Суббота, 23 ноября, 18:00



"Лестер" — команда, прогресс которой лучше всего заметен в турнирной таблице, но и "Брайтон" при Грэма Поттере заметно прибавил в тех компонентах, которые считались главной слабостью команды при Крисе Хьютоне. "Чайки" интереснее смотрятся в атаке, чему подтверждение — три домашние победы кряду с восемью забитыми голами в ворота "Тоттенхэма", "Эвертона" и "Норвича". Вообще, "Брайтон" забивает уже в пяти матчах кряду, что можно назвать признаком стабильности в обретении креативных навыков в атаке. Но "Лестер" — соперник того плана, с которым будет сложно рассчитывать на забитые голы, так как "лисы" как раз в последних трех матчах чемпионата не пропускали, добыв "сухие" победы над "Саутгемптоном", "Пэлас" и "Арсеналом".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Лестер" выиграл шесть из семи последних матчей в чемпионате;

- "лисы" забивали как минимум дважды в шести из семи последних матчей Премьер-Лиги;

- "Брайтон" также забивал как минимум дважды в трех последних домашних поединках, выиграв их.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Лестера" — 2.0 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Лестер" демонстрировал выдающийся футбол в последнее время, и я чувствую, что они могут выдержать борьбу за попадание в топ-4 в этом сезоне, если сумеют победить "Брайтон", выигравший три последних домашних матча. "Лисы" набрали в этом сезоне больше очков, чем на соответствующем этапе своего чемпионского сезона 2015/16. Джейми Варди забил в 2019 году больше голов, чем кто-либо в Премьер-Лиге, и его форма с тех пор как, на "Кинг Пауэр" прибыл Брендан Роджерс, символизирует подъем клуба.



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Лестера" — 2.0 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Переход "Брайтона" на более атакующий стиль игры при Грэме Поттере работает, и они показали, что способны добиваться результата, играя таким образом. Сработает ли это против "Лестера"? Вы должны быть очень осторожны, если вы так раскрываетесь против "лис", потому что мы точно знаем, что в таком случае сделает команда Брендана Роджерса — настолько она хороша в этом. "Лестер" не будет возражать, если "Брайтон" обрушится на них, потому что они будут выжидать своего шанса. "Лисы" все еще на кураже, конечно, с четырьмя победами в чемпионате кряду. Однако у меня есть коварное предчувствие, что их серия может закончиться в Брайтоне.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Чарли Николаса: 2:2



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ

Суббота, 23 ноября, 18:00



"Ливерпуль" увеличил отрыв от второго места до восьми очков, а от главного конкурента в лице "Манчестер Сити" — до девяти, и теперь, по большому счету, будет соревноваться только с самим собой — "красным" важно набирать "свои" очки достаточно регулярно, чтобы не растерять преимущество к решающему отрезку сезона. "Кристал Пэлас" — соперник непростой для всех грандов, а для "Ливерпуля" — в особенности, так как ранее команда Роя Ходжсона уже не раз создавала проблемы "красным". Сейчас против "Ливерпуля" играет то, что под вопросом участие в матче Робертсона и Салаха, вся команда разъезжалась по сборным, а впереди — сложная и важная встреча Лиги Чемпионов с "Наполи". "Орлы" вполне могут воспользоваться этими обстоятельствами, так как у них как раз было время отдохнуть и качественно подготовиться к битве с лидером.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" забивал как минимум дважды в 19 из 21 последнего матча в Премьер-Лиге;

- "Ливерпуль" выиграл все пять последних встреч с "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях;

- "орлы" пропускали как минимум дважды в четырех последних матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Сухая победа "Ливерпуля" — 2.55 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Пэлас" набрал только одно очко в четырех последних матчах, сыграв вничью на "Эмирейтс" и проиграл с одинаковым счетом 0:2 "Манчестер Сити", "Челси" и "Лестеру". "Ливерпуль" лидирует с восьмиочковым отрывом, и я был бы удивлен, если "орлы" сумеют остановить их — настолько хороша сейчас форма команды Юргена Клоппа.



Рекомендация Майкла Оуэна: Сухая победа "Ливерпуля" — 2.55 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



В этом матче босс "Кристал Пэлас" Роя Ходжсон будет против своего бывшего клуба, и для него это своеобразный тест. Команда Ходжсона очень хороша в том, чтобы выдерживать давление, но я беспокоюсь за них тут, так как у них нет такой огневой мощи, чтобы навредить "Ливерпулю". Я уверен, что Ходжсон настроит свою команду, чтобы максимально усложнить жизнь "красным", и это может быть трудная игра для гостей, но я просто не вижу, как "Пэлас" могут помешать "Ливерпулю" победить.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

Прогноз Чарли Николаса: 1:2



ЭВЕРТОН — НОРВИЧ

Суббота, 23 ноября, 18:00



Есть такое ощущение, что Марку Силве удалось избежать увольнения во время международной паузы только благодаря выездной победе над "Саутгемптоном" в 12-м туре — в противном случае португалец вполне мог бы повторить судьбу Маурисио Почеттино, к которому сейчас наверняка присматриваются руководители "ирисок". Закрепить успех матча с "Саутгемптоном" Силва может в игре с "Норвичем", где от его команды ничего, кроме трех очков, не ждут. Но проблема "Эвертона" в том, что при Силве "ириски" как раз редко побеждали в случаях, когда от них ждали только победу, а "Норвич" вдобавок находится в положении команды, которой нечего терять. И все же, все мы помним, как "канарейки" бездарно провели матч с "Уотфордом" на своем поле, не сумев создать ничего опасного у ворот команды, некоторое время игравшей в меньшинстве.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Норвич" не может забить уже в пяти выездных матчах кряду;

- "Норвич" проиграл и первый тайм, и весь матч в пяти из семи последних поединков в Премьер-Лиге;

- также "канарейки" пропускали как минимум дважды в девяти из 10 последних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Сухая победа "Эвертона" — 2.5 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Эвертон" одержал жизненно важную победу над "Саутгемптоном", и перед предстоящей серией матчей с "Лестером", "Ливерпулем", "Челси", "Манчестер Юнйтед" и "Арсеналом" "ириски" будут стремиться добыть еще три очка, прежде чем отправятся в сложный декабрь. "Норвич" проиграл 10 из своих первых 12 матчей чемпионата и 14 из последних 16 выездных поединков в Премьер-Лиге. "Канарейкам" сложно справиться со своими проблемами в гостях, потому я ожидаю, что хозяева получат тут три очка.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Эвертон" выиграет, и обе команды забьют — 2.85 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



У "Норвича" плохая форма — они набрали всего одно очко в последние семи матчах, а травмы нескольких защитников только добили их. В последние недели "Эвертон" выглядел слабо, но поздний гол в ворота "Тоттенхэма" и победа над "Саутгемптоном" выглядят немного лучше.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:0



УОТФОРД — БЕРНЛИ

Суббота, 23 ноября, 18:00



"Уотфорд" наконец-то добыл свою первую победу в сезоне, прервав длительную безвыигрышную серию, которая началась еще в прошлом чемпионате. Победили совсем уж бездарный сейчас "Норвич", но это позволило команде Кике Санчеса Флореса приблизиться к выходу из зоны вылета. "Бернли" в последнее время нестабилен и непредсказуем, но остается командой, которую необходимо уважать всем. "Кларетовые" легко могут как выиграть 3:0, так и уступить 0:3, что и проделали с легкостью в двух крайних матчах, уступив "Шеффилду", но разгромив "Вест Хэм". И все же, "Бернли" был и остается командой домашней, на выезде чувствующей себя скованно.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" не может выиграть уже в 10 домашних матчах чемпионата кряду;

- в четырех последних матчах с участием "Бернли" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Бернли" не может выиграть в восьми последних выездных матчах подряд.



Прогноз Who Scored: 1:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Уотфорда" — 2.3 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Уотфорд" выиграл свой первый матч чемпионата с апреля, когда в последнем туре победил на "Кэрроу Роуд" "канареек", и теперь "шершни" получили уверенность в себе перед матчем с "Бернли". "Кларетовые" не выигрывали в последних восьми выездных матчах, но оправились после тяжелого поражения на "Брамалл Лэйн", обыграв перед международным перерывом "Вест Хэм" на "Терф Мур". Я ожидаю, что тут будет равная игра и не могу кого-то выделить.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.35 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



Из-за международного перерыва, кажется, что "Уотфорд" добыл свою первую победу в сезоне давным-давно, но я все же верю, что это событие будет иметь большое значение для них и изменит весь настрой клуба. Смогут ли "шершни" дополнить свою победу на "Кэрроу Роуд" домашними тремя очками с "Бернли"? Да, я так думаю. Игроки "Уотфорда" с нетерпением ждут этого матча. Конечно, "Бернли" не подарок, но я не вижу у них возможности вернуться с "Викаридж Роуд" довольными.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 2:1



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ

Суббота, 23 ноября, 20:30



Центральный матч тура, с чем может поспорить разве что центральное событие уикенда — возвращение в Премьер-Лигу Жозе Моуриньо. "Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю" главный поединок первого круга и теперь оказался на четвертом месте, за спинами команд, неожиданно оказавшихся конкурентами "горожан" в борьбе за право соперничать с "Ливерпулем". "Челси" Лэмпарда очень хорош на выезде и будет серьезным противником для "Сити". Несмотря на то, что букмекеры все еще верят в команду Пепа и видят ее тут явным фаворитом, не стоит недооценивать "Челси" — юношеский задор команды Лэмпса, ее умение проявлять характер и играть на пределе возможностей.



Ключевая статистика от Who Scored



- в 11 из 13 последних матчей "Сити" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Челси" выиграл шесть последних матчей чемпионата;

- в шести последних выездных матчах "Челси" проходила ставка на ТБ 2.5;

- "Сити" пропускал всего в одной из шести последних встреч с "Челси" во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 3:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Тотал больше 3,5 голов — 2.0 в БК Фонбет



Майкл Оуэн (BetVictor)



Главная игра уикенда пройдет на "Этихад" — чемпионы постараются взять три очка и перепрыгнуть "Челси" в турнирной таблице. "Сити" выиграл на своем поле 6:0 в прошлом сезоне, когда принимал "Челси", а в финале Кубка Лиги на "Уэмбли" только серия пенальти смогла определить победителя. Фрэнк Лэмпард проиграл в Манчестере в дебютном матче у руля "Челси", уступив 4:0 "Юнайтед".



После поражения на "Энфилде" "Сити" не может себе позволить потерю очков — в особенности на "Этихад", если они еще планируют хотя бы оказать давление на "Ливерпуль". "Челси" стал лучше при Фрэнке Лэмпарде, и его молодая команда уверена в себе и талантлива. Но остерегайтесь раненого Пепа Гвардиолы и его команды — это был долгий международный перерыв для босса "Сити".



Рекомендация Майкла Оуэна: "Сити" выиграет, и обе команды забьют — 2.55 в БК Фонбет



Марк Лоуренсон (ВВС)



"Челси" выиграл свои последние шесть матчей в Премьер-Лиге, и очевидно, что дела у команды идут хорошо. Но я бы всегда поддерживал "Сити", когда они играют дома против другого большого клуба. Кажется, они находят в таких матчах дополнительную мотивацию и очень редко теряют очки. Не будет, конечно, повторения счета прошлого сезона, когда "Сити" выиграл со счетом 6:0, но я все же ожидаю победы команды Гвардиолы.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Чарли Николаса: 4:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru