Гвардиола уверен, что Моуриньо будет успешен в "Тоттенхэме"

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Жозе Моуриньо будет успешен со своим новым клубом.

На текущей неделе Моуриньо, уволенный 11 месяцев назад из "Манчестер Юнайтед", заключил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года и уже в субботу против "Вест Хэма" дебютирует в новой роли.

Гвардиола приветствует возвращение своего титулованного коллеги, но одновременно признает, что увольнение Маурисио Почеттино стало для него неожиданностью.

"Думаю, вы знаете Жозе лучше, чем я. Он провел много лет здесь, тренируя различные клубы. Добро пожаловать назад. Он невероятный тренер, и я практически уверен, что он будет успешен".

"Я был слегка удивлен увольнением Маурисио. Он проделал невероятную работу. О всех тренерах судят по трофеям, но это неправильно. За время, что он был здесь, он сделал клуб лучше", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 22:00

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  1. kojan 22.11.2019 22:57 # kojan
    до возвращения особливого в АПЛ у пидорпуля ещё были какие-то минимальные шансы на титул... в январе к особливому на гастроли приезжает цирк Шапито за морковкой... особливый не упустит возможности впихнуть её, морковку пеликанам во все входящие и выходящие... Вывод: чемпик можно не продолжать, лузерпулю пришёл полный хабар от Мауриньо...

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  2. petertosh 22.11.2019 22:47 # petertosh
    Посоны ващпе ребята

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