Гвардиола уверен, что Моуриньо будет успешен в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Жозе Моуриньо будет успешен со своим новым клубом.

На текущей неделе Моуриньо, уволенный 11 месяцев назад из "Манчестер Юнайтед", заключил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года и уже в субботу против "Вест Хэма" дебютирует в новой роли.



Гвардиола приветствует возвращение своего титулованного коллеги, но одновременно признает, что увольнение Маурисио Почеттино стало для него неожиданностью.



"Думаю, вы знаете Жозе лучше, чем я. Он провел много лет здесь, тренируя различные клубы. Добро пожаловать назад. Он невероятный тренер, и я практически уверен, что он будет успешен".



"Я был слегка удивлен увольнением Маурисио. Он проделал невероятную работу. О всех тренерах судят по трофеям, но это неправильно. За время, что он был здесь, он сделал клуб лучше", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.