"Ливерпуль" помиловал фаната за оскорбительный баннер с Ориги

"Ливерпуль" помиловал своего фаната, ответственного за оскорбительный баннер, который был вывешен на стадионе в Бельгии перед матчем Лиги Чемпионов против "Генка" в прошлом месяце.

Напомним, мерсисайдский клуб немедленно использование того баннера, на котором нападающий Дивок Ориги был изображен голым и с громадным мужским достоинством ниже колен.



Затем "красные" провели собственное расследование и установили личность болельщика, который пронес баннер на стадион. Этому фанату было запрещено посещать все матчи "Ливерпуля", а купленные им билеты были аннулированы.



Однако сейчас, сообщает BBC, лидеры Премьер-Лиги сменили гнев на милость. После того, как фанат признал свою вину и согласился пройти образовательные курсы под эгидой антирасистской организации Kick It Out, запрет на посещение матчей был снят.



Добавим, что УЕФА никак не наказал "Ливерпуль" за этот баннер, потому что его упоминания не нашлось в отчете делегации, присутствовавшей на матче.



