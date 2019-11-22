"Ливерпуль" помиловал фаната за оскорбительный баннер с Ориги

Дивок Ориги "Ливерпуль" помиловал своего фаната, ответственного за оскорбительный баннер, который был вывешен на стадионе в Бельгии перед матчем Лиги Чемпионов против "Генка" в прошлом месяце.

Напомним, мерсисайдский клуб немедленно использование того баннера, на котором нападающий Дивок Ориги был изображен голым и с громадным мужским достоинством ниже колен.

Затем "красные" провели собственное расследование и установили личность болельщика, который пронес баннер на стадион. Этому фанату было запрещено посещать все матчи "Ливерпуля", а купленные им билеты были аннулированы.

Однако сейчас, сообщает BBC, лидеры Премьер-Лиги сменили гнев на милость. После того, как фанат признал свою вину и согласился пройти образовательные курсы под эгидой антирасистской организации Kick It Out, запрет на посещение матчей был снят.

Добавим, что УЕФА никак не наказал "Ливерпуль" за этот баннер, потому что его упоминания не нашлось в отчете делегации, присутствовавшей на матче.

Баннер в честь Дивока Ориги


Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 21:00

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  1. kojan 22.11.2019 21:26 # kojan
    гейпарадный клуб без скандала ну ни как, а помиловал он себе подобного ЛБГТ-болельщика... ощипанные пеликаны как всегда в дерьме, такова среда обитания...

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  2. slash-lfc 22.11.2019 21:22 # slash-lfc
    МИЛОСЕРДНЫЕ КНЯЗИ!!!

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