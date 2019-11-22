Гвардиола сравнил Лэмпарда с собой

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что старт тренерской карьеры Фрэнка Лэмпарда из "Челси" напоминает ему его собственный старт.

Отработав один сезон в "Дерби", минувшим летом Лэмпард возглавил "Челси", где он провел почти всю свою карьеру как игрок. Фрэнк великолепно справился с трансферным запретом, смело доверяя молодежи и добиваясь результатов. Это напоминает Гвардиоле о том, как он начинал в "Барселоне".



"Это довольно похоже, но еще слишком рано делать выводы. Он тренирует полтора года, я же немного старше, однако его будущее в его руках. Опыт не имеет особого значения".



"Я бы сказал, что у тебя есть хорошее преимущество, когда ты знаешь клуб, а Лэмпард прекрасно знает "Челси" — а также медиа, фанатов, игроков, и это хорошо. Когда я пришел в "Барсу", немногие доверяли мне. Очень, очень немногие. Возможно, президент, спортивный директор и еще несколько".



"Фрэнк оказался в похожей ситуации в "Дерби". Он не добивался результатов, и люди заговорили, что у него нет опыта. Когда никто не доверяет тебе, это прекрасно, потому что, побеждая, ты меняешь мнения людей. Проблема возникает, когда ты выигрываешь трофеи, и этого все равно недостаточно".



"Для Фрэнка это прекрасная, идеальная ситуация. в больших клубах есть невероятные игроки, поэтому тебе проще хорошо делать свою работу — в "Челси", "Барселоне" или где-либо еще".



"Если ты много работаешь и терпелив, результаты и успех придут", — цитирует Гвардиолу Goal.