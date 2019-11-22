Гвардиола сравнил Лэмпарда с собой

Фрэнк Лэмпард Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что старт тренерской карьеры Фрэнка Лэмпарда из "Челси" напоминает ему его собственный старт.

Отработав один сезон в "Дерби", минувшим летом Лэмпард возглавил "Челси", где он провел почти всю свою карьеру как игрок. Фрэнк великолепно справился с трансферным запретом, смело доверяя молодежи и добиваясь результатов. Это напоминает Гвардиоле о том, как он начинал в "Барселоне".

"Это довольно похоже, но еще слишком рано делать выводы. Он тренирует полтора года, я же немного старше, однако его будущее в его руках. Опыт не имеет особого значения".

"Я бы сказал, что у тебя есть хорошее преимущество, когда ты знаешь клуб, а Лэмпард прекрасно знает "Челси" — а также медиа, фанатов, игроков, и это хорошо. Когда я пришел в "Барсу", немногие доверяли мне. Очень, очень немногие. Возможно, президент, спортивный директор и еще несколько".

"Фрэнк оказался в похожей ситуации в "Дерби". Он не добивался результатов, и люди заговорили, что у него нет опыта. Когда никто не доверяет тебе, это прекрасно, потому что, побеждая, ты меняешь мнения людей. Проблема возникает, когда ты выигрываешь трофеи, и этого все равно недостаточно".

"Для Фрэнка это прекрасная, идеальная ситуация. в больших клубах есть невероятные игроки, поэтому тебе проще хорошо делать свою работу — в "Челси", "Барселоне" или где-либо еще".

"Если ты много работаешь и терпелив, результаты и успех придут", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Лэмпард, Манчестер Сити, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 20:00

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  1. chr1s8rown 22.11.2019 21:18 # chr1s8rown
    Возглавит калали по традиции

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  2. kler 22.11.2019 20:43 # kler
    Замена Гвардиолы в будущем

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  3. arhangel777 22.11.2019 20:41 # arhangel777
    Надеюсь у Френки все получится, хороший он чувак!

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  4. j-silver 22.11.2019 20:26 # j-silver
    Да всем уже ясно что френк это будущий топарь-тренер

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