Гвардиола: "Силва — не расист"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту вингера Бернарду Силвы, который пропускает матч Премьер-Лиги против "Челси" из-за дисквалификации.
Бернарду не сможет выйти на поле "Этихад" в субботу, поскольку был дисквалифицирован FA на один матч за расизм — Ассоциация сочла оскорбительным твит Силвы про своего одноклубника и друга Бенжамена Менди.
Также 25-летний португалец был оштрафован на 50 тысяч фунтов и отправлен на образовательные курсы. Однако Гвардиола не считает своего подопечного расистом.
"Его обвиняют в том, чего он не делал".
"Теперь он будет осторожен в социальных сетях. Если это поможет обществу стать лучше, то ладно. Я практически уверен, что Бернарду смирится с этим наказанием".
"Но он не такой, в чем его обвиняют. Они не знают его", — цитирует Гвардиолу BBC.
22.11.2019 19:00
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Он не расист он просто нигеров не любит
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