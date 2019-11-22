Гвардиола: "Силва — не расист"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту вингера Бернарду Силвы, который пропускает матч Премьер-Лиги против "Челси" из-за дисквалификации.

Бернарду не сможет выйти на поле "Этихад" в субботу, поскольку был дисквалифицирован FA на один матч за расизм — Ассоциация сочла оскорбительным твит Силвы про своего одноклубника и друга Бенжамена Менди.



Также 25-летний португалец был оштрафован на 50 тысяч фунтов и отправлен на образовательные курсы. Однако Гвардиола не считает своего подопечного расистом.



"Его обвиняют в том, чего он не делал".



"Теперь он будет осторожен в социальных сетях. Если это поможет обществу стать лучше, то ладно. Я практически уверен, что Бернарду смирится с этим наказанием".



"Но он не такой, в чем его обвиняют. Они не знают его", — цитирует Гвардиолу BBC.