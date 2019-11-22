Лэмпард: "Никогда не буду тренировать "Тоттенхэм"
Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что никогда не сможет возглавить "Тоттенхэм", в отличие от Жозе Моуриньо.
На текущей неделе, когда Моуриньо подписал контракт с "Тоттенхэмом", португальскому специалисту припомнили его давнее высказывание о том, что он никогда не сможет тренировать "шпор".
Лэмпард готов пообещать то же самое, но уверяет, что он, в отличие Жозе, свое слово сдержит.
"Я могу уверенно сказать "нет", и вы можете это повторить через 10 лет".
"Этому не бывать, но я думаю, у всех это по-разному. Жозе Моуриньо поработал во многих футбольных клубах, и мы должны уважать его право на работу".
"Что касается меня, то я провел в этом клубе 13 лет, и у меня абсолютно глубокие чувства к этому клубу. Конечно, я отправился на год в "Манчестер Сити" на закате своей карьеры, но "Челси", как вы понимаете, очень близок моему сердцу — поэтому я так горд быть здесь тренером и поэтому я не буду тренировать "Тоттенхэм", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
22.11.2019 18:35
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Последние комментарии:
Кому ты нахуй нужен псина горбатая? Сука 3 месяца тренит, а уже выебоны пошли, да пошёл ты нахуй!
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ну в ттх и я не пошел бы
а в мс наверняка
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В сити побежал как крыса последняя ещё и поссал на них в матче
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Сердце челси диспетчер челси
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Чет не верится после Сити
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А Ман Сити тренить будешь?
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