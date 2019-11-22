Лэмпард: "Никогда не буду тренировать "Тоттенхэм"

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что никогда не сможет возглавить "Тоттенхэм", в отличие от Жозе Моуриньо.

На текущей неделе, когда Моуриньо подписал контракт с "Тоттенхэмом", португальскому специалисту припомнили его давнее высказывание о том, что он никогда не сможет тренировать "шпор".



Лэмпард готов пообещать то же самое, но уверяет, что он, в отличие Жозе, свое слово сдержит.



"Я могу уверенно сказать "нет", и вы можете это повторить через 10 лет".



"Этому не бывать, но я думаю, у всех это по-разному. Жозе Моуриньо поработал во многих футбольных клубах, и мы должны уважать его право на работу".



"Что касается меня, то я провел в этом клубе 13 лет, и у меня абсолютно глубокие чувства к этому клубу. Конечно, я отправился на год в "Манчестер Сити" на закате своей карьеры, но "Челси", как вы понимаете, очень близок моему сердцу — поэтому я так горд быть здесь тренером и поэтому я не буду тренировать "Тоттенхэм", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.