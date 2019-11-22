Лэмпард: "Никогда не буду тренировать "Тоттенхэм"

Фрэнк Лэмпард Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что никогда не сможет возглавить "Тоттенхэм", в отличие от Жозе Моуриньо.

На текущей неделе, когда Моуриньо подписал контракт с "Тоттенхэмом", португальскому специалисту припомнили его давнее высказывание о том, что он никогда не сможет тренировать "шпор".

Лэмпард готов пообещать то же самое, но уверяет, что он, в отличие Жозе, свое слово сдержит.

"Я могу уверенно сказать "нет", и вы можете это повторить через 10 лет".

"Этому не бывать, но я думаю, у всех это по-разному. Жозе Моуриньо поработал во многих футбольных клубах, и мы должны уважать его право на работу".

"Что касается меня, то я провел в этом клубе 13 лет, и у меня абсолютно глубокие чувства к этому клубу. Конечно, я отправился на год в "Манчестер Сити" на закате своей карьеры, но "Челси", как вы понимаете, очень близок моему сердцу — поэтому я так горд быть здесь тренером и поэтому я не буду тренировать "Тоттенхэм", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 18:35

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  1. anabanana94 22.11.2019 19:11 # anabanana94
    Кому ты нахуй нужен псина горбатая? Сука 3 месяца тренит, а уже выебоны пошли, да пошёл ты нахуй!

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  2. tursa 22.11.2019 19:01 # tursa
    ну в ттх и я не пошел бы
    а в мс наверняка

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  3. mikkiynwa 22.11.2019 18:56 # mikkiynwa
    В сити побежал как крыса последняя ещё и поссал на них в матче

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  4. j-silver 22.11.2019 18:48 # j-silver
    Сердце челси диспетчер челси

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  5. firmino9 22.11.2019 18:46 # firmino9
    Чет не верится после Сити

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  6. moneymaker 22.11.2019 18:45 # moneymaker
    А Ман Сити тренить будешь?

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