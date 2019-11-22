Гвардиола: "Эдерсон вернулся"

Голкипер Эдерсон вернется в ворота "Манчестер Сити" к матчу Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.

Напомним, Эдерсон получил травму бедра в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты", из-за чего был вынужден пропустить выезд к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги перед международным перерывом.



Клаудио Браво, подменявший травмированного Эдерсона, был неубедителен, однако теперь фанатам "Сити" переживать не о чем — 26-летний бразилец полностью здоров. А вот возвращение Эмерика Лапорта и Лероя Сане еще не близко.



"Эдерсон вернулся. Последние несколько дней он тренировался без болевых ощущений".



"Эмерик Лапорт и Сане все еще будут травмированы два или три месяца", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.