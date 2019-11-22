Роман Абрамович решил не продавать "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович окончательно отбросил мысли о продаже своего клуба.
На протяжении нескольких лет Абрамович был регулярным гостем в ВИП-ложе "Стэмфорд Бридж", однако затем у Романа возникли проблемы с британскими властями, которые потребовали у него объяснить происхождение капитала для продления визы.
Абрамович так и не получил новую визу, перестав посещать Британию и свернув планы по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Сложилось впечатление, что российский олигарх утратил интерес к "синим".
Два авторитетных источника подтвердили The Telegraph, что последние 18 месяцев "Челси" фактически был выставлен на продажу, однако Абрамович так и не получил серьезных предложений.
Интерес к покупке клуба проявил лишь консорциум с Ближнего Востока, которому была названа цена в 2.5 миллиарда фунтов, однако из-за дороговизны проекта по строительству нового стадиона (1.2 млрд. фунтов) переговоры были свернуты арабами.
В конце концов Абрамович понял, что не хочет избавляться "Челси". Роман снял свой клуб с продажи и более не приветствует какие-либо предложения.
22.11.2019 17:50
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РА опять поссал на сосовзеров, они то так надеялись
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Кому это надо за такие лавэ? Слишком дорог средняк.
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Ну что за топарь
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