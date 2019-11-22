Роман Абрамович решил не продавать "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович окончательно отбросил мысли о продаже своего клуба.

На протяжении нескольких лет Абрамович был регулярным гостем в ВИП-ложе "Стэмфорд Бридж", однако затем у Романа возникли проблемы с британскими властями, которые потребовали у него объяснить происхождение капитала для продления визы.



Абрамович так и не получил новую визу, перестав посещать Британию и свернув планы по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Сложилось впечатление, что российский олигарх утратил интерес к "синим".



Два авторитетных источника подтвердили The Telegraph, что последние 18 месяцев "Челси" фактически был выставлен на продажу, однако Абрамович так и не получил серьезных предложений.



Интерес к покупке клуба проявил лишь консорциум с Ближнего Востока, которому была названа цена в 2.5 миллиарда фунтов, однако из-за дороговизны проекта по строительству нового стадиона (1.2 млрд. фунтов) переговоры были свернуты арабами.



В конце концов Абрамович понял, что не хочет избавляться "Челси". Роман снял свой клуб с продажи и более не приветствует какие-либо предложения.