Моуриньо: "Когда я пришел в МЮ, их команда U-23 вылетела"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо снова упрекнул "Манчестер Юнайтед" за плохую работу академии.

В своем первом интервью Spurs TV Моуриньо раскритиковал работу академий своих предыдущих клубов, выразив уверенность, что в "Тоттенхэме" будет по-другому.

"Нет ни одного тренера в мире, который не хотел бы использовать в матчах молодых игроков и помогать молодым игрока развиваться. Ни одного. Проблема в том, что иногда ты оказываешься в клубах, где система под тобой производит недостаточное количество таких игроков", — говорил Жозе.

Слова португальского тренера вызвали большое возмущение у фанатов "Юнайтед", однако Моуриньо отказался смягчать углы.

"Есть клубы, которые лучше других создают условия для молодых игроков".

"Например, когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", их команда U-23 вылетела. Когда команда вылетает, значит у нее недостаточно мастерства".

"Где было мастерство? В более молодых игроках. Поэтому мы начали использовать более молодых игроков, привлекая их в первую команду, наигрывая в предсезонных матчах во время турне по США, даже против команд топ-уровня вроде "Реала", "Ливерпуля" и "Милана". У этого поколения был более высокий потенциал, нежели у другого".

"Однако каждый тренер хочет играть, используя молодых игроков. Если у них есть потенциал, ты с радостью будешь помогать им развиваться", — сообщил Моуриньо BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 17:00

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  1. vyrentz 22.11.2019 17:55 # vyrentz
    Он явно не ту профессию выбрал, должен был бы стать политиком.

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  2. fc-oil 22.11.2019 17:47 # fc-oil
    Ахаха красава, норм накидывает! Хосе вернулся.
    Хотя ему из курятника лучше про молодежку не кричать. Там то вообще один воспитанник Кейн и то бывший гейганер))

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  3. martingor 22.11.2019 17:05 # martingor
    вот что мне нравится в Мауре так это то,что он может затрахать мозгим всем включая безвиза с его отцом педофилом

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