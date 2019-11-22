Моуриньо: "Когда я пришел в МЮ, их команда U-23 вылетела"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо снова упрекнул "Манчестер Юнайтед" за плохую работу академии.
В своем первом интервью Spurs TV Моуриньо раскритиковал работу академий своих предыдущих клубов, выразив уверенность, что в "Тоттенхэме" будет по-другому.
"Нет ни одного тренера в мире, который не хотел бы использовать в матчах молодых игроков и помогать молодым игрока развиваться. Ни одного. Проблема в том, что иногда ты оказываешься в клубах, где система под тобой производит недостаточное количество таких игроков", — говорил Жозе.
Слова португальского тренера вызвали большое возмущение у фанатов "Юнайтед", однако Моуриньо отказался смягчать углы.
"Есть клубы, которые лучше других создают условия для молодых игроков".
"Например, когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", их команда U-23 вылетела. Когда команда вылетает, значит у нее недостаточно мастерства".
"Где было мастерство? В более молодых игроках. Поэтому мы начали использовать более молодых игроков, привлекая их в первую команду, наигрывая в предсезонных матчах во время турне по США, даже против команд топ-уровня вроде "Реала", "Ливерпуля" и "Милана". У этого поколения был более высокий потенциал, нежели у другого".
"Однако каждый тренер хочет играть, используя молодых игроков. Если у них есть потенциал, ты с радостью будешь помогать им развиваться", — сообщил Моуриньо BT Sport.
22.11.2019 17:00
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Последние комментарии:
Он явно не ту профессию выбрал, должен был бы стать политиком.
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Ахаха красава, норм накидывает! Хосе вернулся.
Хотя ему из курятника лучше про молодежку не кричать. Там то вообще один воспитанник Кейн и то бывший гейганер))
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вот что мне нравится в Мауре так это то,что он может затрахать мозгим всем включая безвиза с его отцом педофилом
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