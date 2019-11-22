Моуриньо: "Когда я пришел в МЮ, их команда U-23 вылетела"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо снова упрекнул "Манчестер Юнайтед" за плохую работу академии.

В своем первом интервью Spurs TV Моуриньо раскритиковал работу академий своих предыдущих клубов, выразив уверенность, что в "Тоттенхэме" будет по-другому.



"Нет ни одного тренера в мире, который не хотел бы использовать в матчах молодых игроков и помогать молодым игрока развиваться. Ни одного. Проблема в том, что иногда ты оказываешься в клубах, где система под тобой производит недостаточное количество таких игроков", — говорил Жозе.



Слова португальского тренера вызвали большое возмущение у фанатов "Юнайтед", однако Моуриньо отказался смягчать углы.



"Есть клубы, которые лучше других создают условия для молодых игроков".



"Например, когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", их команда U-23 вылетела. Когда команда вылетает, значит у нее недостаточно мастерства".



"Где было мастерство? В более молодых игроках. Поэтому мы начали использовать более молодых игроков, привлекая их в первую команду, наигрывая в предсезонных матчах во время турне по США, даже против команд топ-уровня вроде "Реала", "Ливерпуля" и "Милана". У этого поколения был более высокий потенциал, нежели у другого".



"Однако каждый тренер хочет играть, используя молодых игроков. Если у них есть потенциал, ты с радостью будешь помогать им развиваться", — сообщил Моуриньо BT Sport.