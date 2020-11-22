Клопп не уверен, сыграют ли Робертсон и Салах против "Пэлас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не уверен насчет участия защитника Энди Робертсона и нападающего Мохамеда Салаха в матче против "Кристал Пэлас" в субботу.

В этот международный перерыв Робертсон и Салах не ездили в свои сборные, однако отведенных двух недель им не хватило, чтобы полностью залечить свою лодыжки.



Выступая перед прессой в пятницу, Клопп сообщил, что решение по обоим игрока будет принято позже. А вот защитник Виргил Ван Дейк, досрочно покинувший расположение сборной Голландии, в полном порядке.



"Виргил доступен на 100 процентов. Я не могу сказать того же про остальных".



"Вчера Мо тренировался, он тренировался весь международный перерыв, но делал лишь то, что мы хотели".



"Сегодня мы сможем принять решение. Это не так, что стало хуже. Просто, проблемы остаются, и мы должны быть осторожны. Я пока не принял решение, но если бы и принял, то не сказал бы вам".



"Сегодня у нас важная тренировка для игроков, которые вернулись поздно: Бобби (Фирмино), Фабиньо, Джини Вейналдума. В таких случаях решение откладывается на последнюю секунду, но все они вернулись без травм", — цитирует Клоппа Daily Mail.



Также Клопп подтвердил выздоровление вингера Джердана Шакири, который отсутствовал более месяца с травмой икроножной мышцы, пропустив 11 матчей.