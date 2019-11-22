Моуриньо: "Тоттенхэм" может стать моей последней работой в Англии"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо заявил, что "Тоттенхэм" может стать его последней работой в Англии.

На текущей неделе Моуриньо в четвертый раз в своей карьере окунулся в английский футбол — после двух периодов в "Челси", и одного в "Манчестер Юнайтед".

Маурисио Почеттино, предшественник Моуриньо, провел у руля "шпор" пять с лишним лет, и Жозе хотел бы это повторить, чтобы затем навсегда покинуть Премьер-Лигу.

"Я был бы счастлив, если не возглавлю другой клуб в Англии. Я был бы счастлив остаться здесь на много лет. Я говорю "много лет", но я реалистичен относительно того, как бывает в футболе".

"Если я смогу провести здесь пять с половиной лет, как Маурисио, это было бы удивительно. К тому времени мне было бы 61 — и еще 10 лет в запасе. Тогда я бы мог отправиться в Португалию и тренировать "Виторию Сетубал".

"Да, это может быть моя последняя работа в Англии", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 15:35

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Последние комментарии:




  1. jayspearingagent 22.11.2019 16:00 # jayspearingagent
    Где то я это уже слышал)

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  2. udaff 22.11.2019 15:55 # udaff
    То же самое по сути он говорил после назанчения в МЮ. Говорил, что был бы счастлив остаться тренером МЮ много лет... Хз, конечно, как оно будет, но определённые параллели провести уже можно.

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  3. winnerd 22.11.2019 15:42 # winnerd
    петушара

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  4. lfcynwa 22.11.2019 15:38 # lfcynwa
    пиздабольство канеш. Но как еще на эти *банутые вопросы журналистов отвечать которым лишь бы что-то спросить.

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  5. ganinilyha 22.11.2019 15:37 # ganinilyha
    Попрут на третий год, а там и четвёртый клуб

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  6. mancunia-planet 22.11.2019 15:37 # mancunia-planet
    Посмотрим, сколько он продержится.

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