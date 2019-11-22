Моуриньо: "Тоттенхэм" может стать моей последней работой в Англии"

Жозе Моуриньо заявил, что "Тоттенхэм" может стать его последней работой в Англии.

На текущей неделе Моуриньо в четвертый раз в своей карьере окунулся в английский футбол — после двух периодов в "Челси", и одного в "Манчестер Юнайтед".



Маурисио Почеттино, предшественник Моуриньо, провел у руля "шпор" пять с лишним лет, и Жозе хотел бы это повторить, чтобы затем навсегда покинуть Премьер-Лигу.



"Я был бы счастлив, если не возглавлю другой клуб в Англии. Я был бы счастлив остаться здесь на много лет. Я говорю "много лет", но я реалистичен относительно того, как бывает в футболе".



"Если я смогу провести здесь пять с половиной лет, как Маурисио, это было бы удивительно. К тому времени мне было бы 61 — и еще 10 лет в запасе. Тогда я бы мог отправиться в Португалию и тренировать "Виторию Сетубал".



"Да, это может быть моя последняя работа в Англии", — цитирует Моуриньо Evening Standard.