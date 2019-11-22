Брюс: "Макгинн достаточно хорош для "Юнайтед"

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что полузащитник "Астон Виллы" Джон Макгинн достаточно хорош для "Манчестер Юнайтед".

В прошлом году именно Брюс, возглавляя "Астон Виллу", смог заманить Макгинна в Бирмингем, опередив "Селтик".



Джон обошелся "вилланам" в 2 с небольшим миллиона фунтов, с тех пор многократно увеличив свою стоимость и заинтересовав "Юнайтед". По мнению Брюса, 25-летний шотландец усилил бы "красных дьяволов".



"Мы всегда знали, что он будет очень хорош, но если быть предельно честным, мы не могли представить, что он будет хорош настолько, как сейчас".



"Учитывая его прогресс за последние 12 месяцев, сейчас он соответствует уровню, чтобы выступать за "Юнайтед". Кроме того, он может стать только лучше".



"Должно быть, он является одним из моих лучших приобретений в карьере, потому что он так целеустремлен. Я бы хотел, чтобы у меня было больше подобных приобретений", — цитирует Брюса Daily Mail.