Погба остается в лазарете, но может вернуться до Нового года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще не готов играть в футбол, но может вернуться до конца календарного года.

Погба находится вне игры с 30 сентября, когда у него случился рецидив травмы лодыжки. В этот международный перерыв Поль избавился от гипса на ноге, а затем был замечен играющим в баскетбол со звездой "Майами Хит" Джимми Батлером, за что был подвергнут болельщиками критике.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не видит проблем в том, что Погба вышел на баскетбольную площадку, но собирается дать Полю еще несколько недель на возвращение в форму.



"Прямо в начале этого международного перерыва мы провели еще одно обследование, и его лодыжка пока не зажила. Он продолжает реабилитацию уже без гипса".



"Он пропустил шесть или семь недель, поэтому он набирает форму постепенно. Сейчас он ходит, занимается на беговой дорожке и велосипеде. Мы надеемся еще увидеть его в 2019 году".



"Мы играем не в баскетбол. Я не видел, чтобы многие баскетболисты били оппонента шипами по лодыжке. Он не готов тренироваться", — цитирует Сульшера Daily Mail.



Также Сульшер подтвердил, что полузащитник Скотт Мактоминей, признававшийся лучшим игроком "Юнайтед" в двух предыдущих месяцах, тоже пока не залечил свою лодыжку.