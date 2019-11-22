Сульшер не переживает от того, что Почеттино остался без работы

Маурисио Почеттино и Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не переживает из-за того факта, что Маурисио Почеттино остался без работы.

До того, как Сульшер заключил постоянный контракт с "Юнайтед" в марте, Почеттино считался фаворитом на позицию главного тренера "красных дьяволов".

На текущей неделе Почеттино был уволен из "Тоттенхэма", а это означает, что Маурисио снова будут сватать в "Юнайтед", если результаты Сульшера ухудшатся. Однако Оле Гуннар спокоен на этот счет.

"Это совершенно меня не беспокоит. У меня лучшая работа в мире".

"Когда у тебя есть работа, когда у тебя нет работы и когда ты тренер, ты всегда хочешь эту работу. Меня не волнует, что происходит вокруг. Я должен сосредоточиться на своей работе в "Манчестер Юнайтед" и делать ее как можно лучше".

"Я постоянно разговариваю с Эдом Вудвордом и владельцами о том, как мы собираемся развивать клуб. И это не изменится от перемены главных тренеров в других клубах", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2019 13:20

Количество просмотров Просмотров: 680

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shmanisa 22.11.2019 14:09 # shmanisa
    Просто он туп как пень.

    (ответить)

  2. liver4ever 22.11.2019 14:04 # liver4ever
    По мне так первое разумное высказывание от Сульшера

    А что он еще может сделать? только продолжать работать

    (ответить)

  3. j-silver 22.11.2019 13:59 # j-silver
    голум слегка лукавит, его кольцо наверняка сжалось

    (ответить)

  4. udaff 22.11.2019 13:31 # udaff
    Думаю, Оле слегка лукавит. Полюбому несколько неприятных мыслишек проскочило. Ну тут всё более чем банально: побеждай, и тебя не уволят.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: