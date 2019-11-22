Сульшер не переживает от того, что Почеттино остался без работы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не переживает из-за того факта, что Маурисио Почеттино остался без работы.

До того, как Сульшер заключил постоянный контракт с "Юнайтед" в марте, Почеттино считался фаворитом на позицию главного тренера "красных дьяволов".



На текущей неделе Почеттино был уволен из "Тоттенхэма", а это означает, что Маурисио снова будут сватать в "Юнайтед", если результаты Сульшера ухудшатся. Однако Оле Гуннар спокоен на этот счет.



"Это совершенно меня не беспокоит. У меня лучшая работа в мире".



"Когда у тебя есть работа, когда у тебя нет работы и когда ты тренер, ты всегда хочешь эту работу. Меня не волнует, что происходит вокруг. Я должен сосредоточиться на своей работе в "Манчестер Юнайтед" и делать ее как можно лучше".



"Я постоянно разговариваю с Эдом Вудвордом и владельцами о том, как мы собираемся развивать клуб. И это не изменится от перемены главных тренеров в других клубах", — цитирует Сульшера Sky Sports.